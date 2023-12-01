Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Sürücü adayının kullandığı otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

        TRABZON'da,kara yolunda eğitim alan sürücü adayının kontrolünü kaybettiği otomobil, 5 metre yüksekten dereye uçtu. Kazada, araçtaki 1'i sürüş eğitmeni 3 kadın, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:48 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sürücü adayının kullandığı otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON'da,kara yolunda eğitim alan sürücü adayının kontrolünü kaybettiği otomobil, 5 metre yüksekten dereye uçtu. Kazada, araçtaki 1'i sürüş eğitmeni 3 kadın, yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Sürmene-Köprübaşı kara yolunun Çarşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Özel sürücü kursuna ait otomobil, iddiaya göre, geri manevra sırasında direksiyon başında olan ve ismi henüz belirlenmeyen sürücü adayının kontrolünden çıktı. Otomobil, yol kenarında, 5 metrelik duvarı aşıp Manahoz Deresi'ne düştü. Debisi düşük derede devrilen araçtaki 1'i sürüş eğitmeni 3 kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin merdiven uzatıp dereden çıkardığı yaralılara, sağlık görevlileri ilk müdahalede bulundu. Ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumların ise iyi olduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Beşiktaş, Avrupa'da kayıp! 4 sezondur galibiyet yok
        Beşiktaş, Avrupa'da kayıp! 4 sezondur galibiyet yok
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        Putin'den "7-8 çocuk" çağrısı
        Putin'den "7-8 çocuk" çağrısı
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da ilkokul öğrencileri tiyatro izledi
        Trabzon'da ilkokul öğrencileri tiyatro izledi
        Denizde kaybolan 2 liselinin cansız bedenlerine ulaşıldı (4)
        Denizde kaybolan 2 liselinin cansız bedenlerine ulaşıldı (4)
        GÜNCELLEME 2 - Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılarak kaybolan ikinci ö...
        GÜNCELLEME 2 - Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılarak kaybolan ikinci ö...
        Trabzon'da ev yangını
        Trabzon'da ev yangını
        Denizde kaybolan 2 liselinin cansız bedenlerine ulaşıldı (3)
        Denizde kaybolan 2 liselinin cansız bedenlerine ulaşıldı (3)
        flaş
        flaş