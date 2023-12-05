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        Trabzonspor, kupa maçına hazır

        Trabzonspor,Türkiye Kupası'nda yarın oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 21:48 Güncelleme: 05.12.2023 - 21:50
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        Trabzonspor, kupa maçına hazır
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        Trabzonspor,Türkiye Kupası'nda yarın oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı. 

        Trabzonspor, Türkiye Kupası 4'üncü turunda karşılaşacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde akşam yapılan antremanla tamamladı. Bordo-mavililerde Fernandes, Mendy, Bakiç, Göktan, Orsic ve Kayserispor maçında sakatlanan Pepe dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Papara Park´ta saat 21.00´de başlayacak mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

        Trabzonspor´un Çorum FK karşısındaki muhtemel 11´i şu şekilde:

        "Uğurcan - Mehmet Can, Denswil, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Umut Güneş, Enis Bardhi, Tonio Teklic, Trezeguet, Enis Destan"

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2023-12-05 21:43:08

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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