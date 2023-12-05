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        Ortahisar Belediye Başkanı Genç, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı

        Ortahisar Belediyesinin aralık ayının ikinci meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:47 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:48
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        Ortahisar Belediye Başkanı Genç, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı
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        Ortahisar Belediyesinin aralık ayının ikinci meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantı Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yönetiminde yapıldı.

        Genç, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla meclisin kadın üyeleri, kadın birim müdürleri, kadın gazeteciler ve kadın belediye personelini kutlayarak çiçek hediye etti.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genç, dünyada muasır medeniyetler olarak tanımlanan ülkelerde bile olmayan seçme ve seçilme hakkını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına 1934'te tanıdığını kaydetti.

        Genç, meclis üyeliğinden istifa eden CHP Meclis üyesi Oktay Söğüt ile MHP Meclis üyesi Abdurrahman Kınalı'ya, bugüne kadar yaptıkları hizmetler ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

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