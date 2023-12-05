Çaykara'da duvardan düşerek ölen kişinin cenazesi defnedildi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde duvardan düşerek hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

İlçenin Uzungöl Glazomat mevkisinde dün, 1,5 metre yüksekliğindeki duvardan düşerek ölen İsmail Sezgin (53) için Uzungöl Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Sezgin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Sürmene Müftüsü Abdullah Çobanoğlu, MHP Çaykara İlçe Başkanı Savaş Öksüz, Çaykara Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Savaş Dündar, Çaykara Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Öztürk, Yaylaönü Mahallesi Muhtarı Yakup Toprak, Taşkıran Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alamanoğlu, Uzungöl BİRLİK AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İdris Akyüz, Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, Uzungöl Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Metin İnan ile vatandaşlar katıldı.

Sezgin'in cenazesi, kardeşi imam hatip Nurettin Sezgin'in öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Uzungöl'deki aile mezarlığına defnedildi.

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