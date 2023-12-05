Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Çaykara'da duvardan düşerek ölen kişinin cenazesi defnedildi

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde duvardan düşerek hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:15 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykara'da duvardan düşerek ölen kişinin cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde duvardan düşerek hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

        İlçenin Uzungöl Glazomat mevkisinde dün, 1,5 metre yüksekliğindeki duvardan düşerek ölen İsmail Sezgin (53) için Uzungöl Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Sezgin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Sürmene Müftüsü Abdullah Çobanoğlu, MHP Çaykara İlçe Başkanı Savaş Öksüz, Çaykara Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Savaş Dündar, Çaykara Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Öztürk, Yaylaönü Mahallesi Muhtarı Yakup Toprak, Taşkıran Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alamanoğlu, Uzungöl BİRLİK AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İdris Akyüz, Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, Uzungöl Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Metin İnan ile vatandaşlar katıldı.

        Sezgin'in cenazesi, kardeşi imam hatip Nurettin Sezgin'in öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Uzungöl'deki aile mezarlığına defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        PISA sonuçları açıklandı
        PISA sonuçları açıklandı
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Nijerya'da yanlışlıkla köy bombalandı!
        Nijerya'da yanlışlıkla köy bombalandı!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        En çok karşılaşılan o sorunda bu cerrahi gebe kalma olasılığınızı azaltmıyor
        En çok karşılaşılan o sorunda bu cerrahi gebe kalma olasılığınızı azaltmıyor
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        "Netanyahu bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor"
        "Netanyahu bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor"
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da abartı egzoz bulunan 2 araç trafikten men edildi
        Trabzon'da abartı egzoz bulunan 2 araç trafikten men edildi
        Kargo gönderilerinde gümrük kaçağı oyun konsolu ve pipo tütünü ele geçirild...
        Kargo gönderilerinde gümrük kaçağı oyun konsolu ve pipo tütünü ele geçirild...
        Trabzon'da yorgun mermiyle ölüme 3 gözaltı
        Trabzon'da yorgun mermiyle ölüme 3 gözaltı
        Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, gelecek sezon zirveye oynamak için planl...
        Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, gelecek sezon zirveye oynamak için planl...
        Doğu Karadeniz'den 1 milyar 260 milyon doları aşkın ihracat yapıldı
        Doğu Karadeniz'den 1 milyar 260 milyon doları aşkın ihracat yapıldı
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Çorum FK'yi konuk edecek
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Çorum FK'yi konuk edecek