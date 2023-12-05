Kargo gönderilerinde gümrük kaçağı oyun konsolu ve pipo tütünü ele geçirildi Trabzon'da düzenlenen operasyonda, kargo gönderilerinde gümrük kaçağı oyun konsolu ile pipo tütünü ele geçirildi.

Trabzon'da düzenlenen operasyonda, kargo gönderilerinde gümrük kaçağı oyun konsolu ile pipo tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz emtia ürünlerin yakalanması için çalışma gerçekleştirdi.

S.A. ve N.D'ye ait kargo gönderilerinde yapılan aramalarda, 40 gümrük kaçağı oyun konsolu ve 370 gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.