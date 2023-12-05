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        Trabzon'da yorgun mermiyle ölüme 3 gözaltı

        TRABZON'da,evinin önünde odun keserken başına yorgun mermi isabet eden Perihan Dikbaş'ın (58) ölümüne ilişkin soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı. Dikbaş'ın, evinin yakınındaki bölgeden ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun hedefi olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:40
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        Trabzon'da yorgun mermiyle ölüme 3 gözaltı
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        TRABZON'da,evinin önünde odun keserken başına yorgun mermi isabet eden Perihan Dikbaş'ın (58) ölümüne ilişkin soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı. Dikbaş'ın, evinin yakınındaki bölgeden ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun hedefi olduğu belirtildi.

        Olay, dün Şalpazarı ilçesi Fidanbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Evinin önünde odun kesen 2 çocuk annesi Perihan Dikbaş, aniden yere yığıldı. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dikbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dikbaş'ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri, yorgun merminin isabeti nedeniyle Dikbaş'ın yaşamını yitirdiği olayla ilgili bölgede inceleme yaptı. Çalışmalarında 1 boş kovan bulan ekipler, olay yerine yakın bölgeden silahla 4-5 el ateş edildiğini tespit etti. Soruşturmayı genişleten ekipler, şüpheli M.K. (85), O.Y. (52) ve H.Ö.'yü (71) gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu ve soruşturma sürerken, Perihan Dikbaş'ın cenazesinin de yarın Giresun'da toprağa verileceği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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