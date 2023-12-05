Doğu Karadeniz'den 1 milyar 260 milyon doları aşkın ihracat yapıldı Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den yılın 11 ayında 1 milyar 260 milyon 946 bin 90 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den yılın 11 ayında 1 milyar 260 milyon 946 bin 90 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 ocak-kasım döneminde, Trabzon'dan 965 milyon 176 bin dolar, Rize'den 193 milyon 927 bin dolar, Artvin'den 58 milyon 536 bin dolar, Gümüşhane'den 43 milyon 306 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Trabzon'un ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1, Artvin'in ihracatında ise yüzde 7 artış yaşandığına işaret eden Kalyoncu, madencilik ürünleri ihracatındaki düşüşe bağlı olarak Rize'nin ihracatında yüzde 11, Gümüşhane'nin ihracatında da yüzde 29 düşüş görüldüğünü aktardı.

Kalyoncu, en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 479 milyon 954 bin 687 dolarla fındığın geldiğine dikkati çekti.

İkinci sırada 197 milyon 657 bin 528 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamullerinin yer aldığını ifade eden Kalyoncu, üçüncü sırada 197 milyon 162 bin 710 dolarla yaş meyve sebze, dördüncü sırada 138 milyon 138 bin 209 dolarla maden ve metallerinin, beşinci sırada ise 39 milyon 36 bin 851 dolarla kimyevi maddeler ve mamullerinin geldiğini kaydetti.

Bölgeden yılın 11 ayında 1 milyar 260 milyon 946 bin 90 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizen Kalyoncu, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin sırasıyla Rusya Federasyonu, İtalya, Gürcistan, Almanya ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu bildirdi.

İhracat yapılan ülkelerden Fas, İran, Finlandiya, Moğolistan ve Malezya'ya yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşandığına değinen Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak başta İzlanda, Myanmar, Togo ve Madagaskar olmak üzere 12 ülkeye daha ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Kalyoncu, 2023'ün son aylarında ihraç maliyetlerinde yaşanan yüksek artışların ihracatçının rekabet imkanını olumsuz olarak etkilediğini ve bu durumun da ihracatın artış hızını düşürdüğünü aktardı.

- İhracatçının desteklenmesi talebi

Özellikle dünya piyasalarında yaşanan talep daralmasının birçok pazardaki rekabet şartlarını zorlaştırdığını ancak fiyat avantajı ile piyasalara giriş yapabilen firmaların müşterilerini elinde tutabildiğine işaret eden Kalyoncu, "Ancak, maliyet artışları nedeniyle fiyat avantajını da kaybederek birçok ülkeden geri kalmamız ve haliyle bu pazarların rakip ülkelere kayması, ihracatımıza olumsuz olarak yansımaya başlamıştır. Bu yoğun rekabet ortamında girdi maliyetleri yönünden ihracatçımızın desteklenmesi, ihracatımızın sürekliliği ve pazar paylarımızı koruyabilmek adına büyük önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kalyoncu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına girilen bu dönemde, ülkenin ihracatının üretim odaklı ve yüksek teknoloji ihtiva eden sanayi yapısına dönüş yapması, bunun için de üretime, sanayiye dönük yeni teşvik politikaları ile ihracata ivme kazandırılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yüksek katma değerli sanayinin yurt sathına dengeli bir şekilde yayılmasının sağlanması için özellikle yatırım arazisi kıtlığı bulunan Doğu Karadeniz Bölgemizde ve Trabzon ili özelinde, TOKİ tarafından yatırımcılara, fabrikasını kurabileceği, yeni organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri kurularak yatırımcılara belli bir ödeme planı ile tahsis edilmesini talep etmekteyiz."

Doğu Karadeniz'de yatırım yapılabilecek arazi sıkıntısı olduğunu anlatan Kalyoncu, şöyle devam etti:

"Özellikle Trabzon'da defalarca gündeme getirdiğimiz, kuruluş kararı 2019 yılında yayımlanan ve yüksek katma değerli ürünlerin üretiminin yapılacağı Arsin Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin bir an önce yatırımına başlanılarak sanayicilere tahsis edilmesi sağlanmalıdır. Bunun yanında ihracatımızın sürekliliği ve artış trendini koruyabilmesi açısından, orta ve uzun vadeli finansmana erişimde ihracatçıya pozitif ayrımcılık yapılması, maliyet artışları yönünden ihracatçıya rekabet imkanı kazandıracak destekleme modellerinin ihdas edilmesi büyük aciliyet arz etmektedir. Bugün için ülkemizin ihtiyacı olan döviz girdisinin en önemli kısmını ihracat sağlamaktadır ve ihracata pozitif ayrımcılık yapılması en öncelikli beklentilerimiz arasındadır."