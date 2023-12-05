GÜNCELLEME - Trabzon'da başından silahla vurulan kadının ölümüyle ilgili yakalanan 3 kişi salıverildi

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, bahçede başından silahla vurulan kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

İlçeye bağlı Fidanbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olaya ilişkin Trabzon Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturmada, Perihan Dikbaş'ın (58) başına, O.Y'ye ait evin önünde odun kestiği sırada M.K'nin H.Ö'ye ait ruhsatsız tabancayla havaya ateş açması sonucu mermi isabet ettiği belirlendi.

Bu kapsamda gözaltına alınan O.Y, M.K. ve H.Ö, İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y. ve H.Ö, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, M.K. ise Vakfıkebir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğince 86 yaşındaki şüpheli M.K, yaşı ve hastalığı dikkate alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakimliğin kararına itiraz edildi.

Şalpazarı'nın Fidanbaşı Mahallesi'nde dün, bahçede başından silahla vurulmuş halde bulunan Perihan Dikbaş, kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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