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        Başına tomruk çarpınca 10 metre yüksekten düşüp öldü

        TRABZON'unÇaykara ilçesinde ağaç keserken başına tomruk çarpması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Ahmet Yılmaz (41), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 23:38 Güncelleme: 10.12.2023 - 23:40
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        Başına tomruk çarpınca 10 metre yüksekten düşüp öldü
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        TRABZON'unÇaykara ilçesinde ağaç keserken başına tomruk çarpması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Ahmet Yılmaz (41), hayatını kaybetti.

        Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Eğridere Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki ormanda ağaç kesimi yapan Ahmet Yılmaz, başına tomruk çarpınca dengesini kaybedip, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Kanlar içinde kalan Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ahmet Yılmaz'ın, MHP Çarşıbaşı eski İlçe Başkanı Cevat Yılmaz'ın oğlu olduğu öğrenildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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