Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından

SüperLig'in 21'inci haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Skorun şık olmadığını belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bugün oyunu değerlendirecek olursak ilk yarı itibariyle dengede giden bir oyun vardı. Fazla bir şey vermiyorduk belki fazla bir şey üretemiyorduk. Özellikle topa sahip olmada rakip sahaya geçtiğimizde çabuk kayıplarımız oluyordu. Bugün ilk yarıda arkamıza kaçırdığımız ceza sahası içerisinde rakibe çok uzak kaldığımızda yediğimiz bir gol var. Oyun o anlamda hep dengede gitti ilk yarı itibariyle. Bir şekilde oyuna ortak olmak istiyorduk. İkinci yarı itibariyle Bakasetas'ı oyuna alacaktık. Belki biraz daha topa sahip olabiliriz diye, o arada 2'inci golü yedik. 2,3 ve 4 ayağımızda çıkarken hatta orta sahalarda çok basit kayıplarla özellikle bizim takım kompakt olmadığı sürece hiçbir maçta olmadığı sürece bireysel savunma çok net ortaya çıkıyor. Bugün itibariyle de baktığında 2, 3 ve 4'üncü goller ayağımızdaki toplar, çok basit kayıplar. Rakip de bizi kompakt değil geniş yakaladı ve vuruş yapmalarına müsaade ettik. Artık oralarda daha yakın, daha doğru yönlendirmeler daha sıcak temasların olması gerekiyor. İyi olmadı. Oyunun içinde inişler, çıkışlar var. Mağlubiyet tabii ki olabilir oyunun içinde vardır ama büyük camianın bu şekilde olmaması lazım. Tarihinde buna benzer mağlubiyetler çok az olsa da vardır. Şık olmadı, tabi ki hayat devam ediyor, bunu telafi etmek hem oyuncu grubunun hem bizim elimizde olan bir şey" ifadelerini kullandı.

"HERKES ÜZÜNTÜLÜ, BİZ DE ÜZÜNTÜLÜYÜZ"

Üzüntülü olduklarını kaydeden Avcı, "Dört gün sonra bir lig müsabakası daha var. Hemen toparlanıp buradan çıkıp, bizim gerçekçi oyuna dönüp, hareket etmemiz gerekiyor. Bizim ulaşılabilir hedefimizi daha evvelden de açıkladık. Bugüne kadar 12 maç 25 puan toplamıştık geldiğimizden itibaren. Avrupa Kupalarına gitmek, 3'üncülük hedefinin bizim için ulaşılabilir bir hedef olduğunu söylemiştim. Bugün itibariyle baktığımızda bugün şık olmasa da yakışmasa da skor ve oyun 3'lük hedefinde şu an itibariyle oturuyoruz. Kafamızı buradan kaldırıp bu hedefi en iyi şekilde yakalamak için tekrar yolumuza devam etmemiz lazım. Taraftarlarımızdan bu anlamda özür diliyoruz. Buraya kadar geldiler, bize destek oldular. Herkes üzüntülü, biz de üzüntülüyüz. Ama yarından itibaren kafamızı kaldırıp çalışmaya devam etmek zorundayız. Rakibi tebrik ediyoruz. Biz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"BAKASETAS İLE KONTAĞIMIZ SÜRECEK"

Bakasetas'ın takımdan ayrılacağına ilişkin de konuşan Avcı, "Bakasetas'ın transferi de bugün itibariyle gerçekleşti. Bizden ayrıldı. Yaptığı hizmetlerden dolayı ona teşekkür ediyoruz. 122 tane resmi müsabakaya çıkmış Trabzonspor'la. Bunların 100 tanesinde beraberdik. Önemli duygular yaşadık. Son güne kadar çok etik ve düzgün davranarak hareket etmiştir ona teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yaşamında sağlıklı bir biçimde başarılar diliyoruz. Bakasetaas ile kontağımız devam edecektir" dedi.

"VERİLEN KARARLAR TAMAMEN ÖMÜR'ÜN KAZANILMASINDAN YANADIR"

Takımdan ayrı çalışacakları açıklanan oyuncuları Adülkadir Ömür ve Umut Bozok ile ilgili soruya Abdullah Avcı, şu yanıtı verdi:

"Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ile ilgili olarak, 'kadro dışı mı' diyelim ona başka bir şey mi söyleyelim. Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'un akademisinden çıkmış son dönemlerin en yetenekli oyuncularından bir tanesi. Trabzonspor'da bütün kupaları kazanmış ve önemli katkılar sağlamış. A Milli Takım'da hizmet etmiş etmeye de devam edecektir. Böyle bir oyuncumuz. Aslında kulübün içindeki adı da Ömür Avcı'dır. Öyle bir ilişkimiz her şeyi paylaştığımız iletişimimiz olan birisidir. Hepimiz için benim, sizin, kulüp içi çalışanlar, profesyoneller için zaman zaman fiziksel ve zihinsel yorgunluklar olabilir. Bunu çok anlayışla karşılayabiliriz. Ömür de bence bu süreçte bunu yaşıyor. İnişleri-çıkışları, dalgalanmaları yaşıyor. Bazen alanından çıkmak, bazen başka yerde bulunmak bazen kendine soru-cevap yapmak, bazen destek almak, fikir alışverişi yapmak. Belki zihinsel ve enerjisini toparlayacağı bir durumu oluşturmak için yönetimimizle beraber, başkanımızla beraber verdiğimiz bir karar aslında. Abdülkadir Ömür'ü daha iyi nasıl kazanabiliriz. Oyuncuyu kaybetmek insanı kaybetmek çok kolay ki benim hayatımda kadro dışı diye bir kelime çok yoktur gibi. Yapılan konuşmalar, verilen kararlar tamamen Ömür'ün kazanılmasından yanadır. O bizim evladımızdır. Sevmeye devam edeceğiz. Yarın bir gün profesyonelliklerde ayrılmalar da olacak ama bizim dostluğumuz her zaman devam edecek. Ömür'le ilgili alınan karar budur. Kadro dışı kelimesi benim için doğru bir kelime değil"

"PERFORMANSTA İNİŞLER, ÇIKIŞLAR OLABİLİR"

Abdullah Avcı, Umut Bozok'la ilgi de "Umut 2 sene evvel benim dönemimde buraya alınan bir oyuncudur. Bazen performansta inişler, çıkışlar olabilir. Enis Destan'ı da ben aldım ama bugün performansı yukarı doğru çıkabiliyor. İnsanlar ayrılmak isteyebilirler bulundukları kurumlardan. Ben de geldiğimde ayrıldığım zamanlar oldu. Yönetici ayrılabiliyor, futbolcular ayrılabiliyor, profesyoneller ayrılabiliyor. Ayrılma isteğine her zaman saygımız vardır ama ayrılana kadar oyuncuların işlerini sonuna kadar yüzde 100 yapma durumları vardır; çünkü profesyonel mukaveleleri vardır. Onun için o sürecin biraz sancılı olduğundan, sağlıkla bir sakatlığının olmadığından, biz de Umut'un bu şekilde eğer gidecekse de kulübün menfaatleri doğrultusunda nasıl bir hareket yapılması gerektiği, onu da bu şekilde ayırmış olduk" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK: OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Birçok oyuncusunun farklı mevkilerde oynamasına rağmen ellerinden geleni yaptığına dikkat çeken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maçın başı özellikle Trabzonspor'un yine uzun toplarla direkt oyunla oynayacağını biliyorduk. Burada ikinci toplar önem kazanıyordu ilk yarı bunu çok fazla yaptılar. 1-0'lık üstünlük belki ilk yarının son 10-15 dakikası çok iyi oynamadığımızı düşünüyorum. Onun dışındaki oyunumuzun özellikle ikinci yarıya başlangıcımız, devamımız ve sonrasında girdiğimiz pozisyonlar attığımız gollerle maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. Tabi ki Trabzonspor'da bir tepki verdi oyun içerisinde kalmaya ve skora yaklaşmaya çalıştı. Ama genel olarak baktığımızda daha üstün olan takım bizdik. Bugün sonlandırmayı iyi yaptık. Galatasaray takımı çok fazla pozisyona giriyordu ama sonlandırmayla ilgili problem yaşıyordu. Bugün bunu iyi bir şekilde başardık. Galatasaray taraftarı her zaman yanımızda burada da yanımızdaydılar, onlara teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti onlara hediye etmek istiyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çünkü bugün birçok oyuncu farklı mevkide oynasa da kendileri için en iyisini yapmaya çalıştılar, takım için çalıştılar. Ve çok önemli bir galibiyete imza attılar" dedi.

"GALATASARAY TARAFTARINA TEKRAR KENETLENME ÇAĞRISI YAPACAĞIM"

Camiasına kenetlenme çağrısında bulunan Buruk, "Uzun zamandır Galatasaray takımımın tabii ki sosyal medya üzerinden de birçok şekilde yıpratılmaya çalışıldığını net bir şekilde bilmiyoruz. Ama bu akşam özellikle her oyuncumuzun ve kadromuzun ne kadar değerli olduğunu gösterdik. Oynadıkça hepsinin çok daha iyi performansı vereceğini göstermiş olduk. Bu gece de bizim için önemli. Ben Galatasaray taraftarına tekrar kenetlenme çağrısı yapacağım. Her zaman yanımızdalar; ama camia olarak da takım olarak da taraftarımızla birlikte yine geçen seneki yolda hep birlikte yürüyeceğiz. Onların tekrar takımımızın yanında en güçlü şekilde olmalarını istiyorum. Biz de onlar için sahada elimizden geleni yapacağız" ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Abdullah Avcı'nın açıklamaları

-Okan Buruk'un açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2024-01-21 22:41:07