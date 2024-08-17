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        Prof. Dr. Özlü: Soğuk su boğaz iltihabına yol açmaz

        GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 13:05 Güncelleme: 17.08.2024 - 13:10
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        Prof. Dr. Özlü: Soğuk su boğaz iltihabına yol açmaz
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        GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, yaz sıcaklarında soğuk su içmenin boğaz iltihabına yol açmayacağını belirterek, “Tıbbi bilgilere baktığımız zaman soğuk su içmenin boğaz iltihabı yapması söz konusu değil. Çünkü boğaz iltihabı dediğimiz bademcik, faranjit gibi hastalıklar asıl olarak enfeksiyon hastalıklarıdır ve bu hastalıkların sebebi virüsler ya da bakteriler gibi mikroorganizmalardır. Yani soğuk su içtiğiniz için boğaz iltihabı olmazsınız” dedi.

        Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, soğuk su tüketilmesine ilişkin uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Özlü, boğaz iltihabı ya da faranjit gibi hastalıklarda boğaz ağrısını iyileştirmek için soğuk su içilmesi ya da soğuk gıdalar tüketilmesini önerdi. Prof. Dr. Özlü, “Yaz sıcakları nedeniyle hemen hepimiz soğuk su, soğuk meşrubatlar içiyoruz. Dondurma gibi soğuk yiyecekleri tercih ediyoruz. Ama etrafımızdan bizi sık sık uyarıyorlar. ‘Aman soğuk su içme, boğaz iltihabı olursun, işte boğazına zarar verir, hasta olursun, bademcik olursun’ gibi uyarılar alıyoruz. Bunlar doğru mu? Gerçekten soğuk su bize zarar verir mi? Boğaz iltihabı yapar mı? Tıbbi bilgilere baktığımız zaman soğuk su içmenin boğaz iltihabı yapması söz konusu değil. Çünkü boğaz iltihabı dediğimiz bademcik, faranjit gibi hastalıklar asıl olarak enfeksiyon hastalıklarıdır ve bu hastalıkların sebebi virüsler ya da bakteriler gibi mikroorganizmalardır. Yani soğuk su içtiğiniz için boğaz iltihabı olmazsınız. Hatta tam tersine bu tür bademcik iltihabı ya da faranjit gibi hastalıklarda boğaz ağrısını iyileştirmek için soğuk su içilmesi ya da soğuk gıdalar tüketilmesi tavsiye de edilebilir, edilmektedir” diye konuştu.

        ‘SOĞUK SU İÇMENİN TIBBİ OLARAK ZARARI YOK’

        Soğuk su içmenin bir zararı olmadığını kaydeden Özlü, “Soğuk suyu içerken boğazımızı haşlamayacak şekilde içmekte fayda var. Sakin dinlenerek yudum yudum soğuk su içmede hiçbir zarar yok; soğuk su için. Yazın su için; sıcak olsun soğuk olsun fark etmez için. Ama çok aşırı sıcak ve soğuk içecekleri birdenbire aniden fazla miktarda içmek boğazınızda bir hücrelerde hasara yol açabilir. Onun dışında soğuk su içmenin tıbbi olarak hiçbir bilinen zararı yok. Su içebilirsiniz, soğuk su da içebilirsiniz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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