Eski gençlik kolları başkanı, apartta ölü bulundu

ESKİ AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Akyüz (40), memleketi Trabzon'da kaldığı apartta ölü bulundu. Akyüz'ün kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

Ortahisar ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi'nde bir apartta temizlik yapmak üzere odaya girmeye çalışan personel, eski AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Akyüz'ün, kapıyı açmaması üzerine şüphelendi. Bunun üzerine odaya giren görevliler, Akyüz'ü hareketsiz halde buldu. Görevlilerinin ihbarıyla çağrılan sağlık ekipleri, Süleyman Akyüz'ün apart odasında hayatını kaybettiğini tespit etti. Akyüz’ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.