Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da palamut irileşti, fiyat arttı

        KARADENİZ'de av yasağının sona ermesi ile tezgahlarda balık bereketi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 09:43 Güncelleme: 29.09.2024 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da palamut irileşti, fiyat arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARADENİZ'de av yasağının sona ermesi ile tezgahlarda balık bereketi sürüyor. Geçen hafta tanesi 75 liradan satılan palamut, ağırlığı 1 kiloyu geçince 100 ile 125 liradan alıcı buluyor.

        Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla yapılan avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Sezonun ilk haftalarından itibaren ağlara en çok takılan balık çeşidi ise palamut oldu. Sezonun başında tanesi 75 liradan satılan palamudun ağırlığı 1 kiloyu aştı. Ağırlığı 500-600 gram olan palamut halen 75 liradan satılırken, ağırlığı 1 kiloyu aşan palamutlar ise 100-125 liradan satışa sunuluyor. Tezgahlardaki diğer balık çeşitlerinden istavrit kilosu 75, mezgit 100, barbun 250, çinekop ise 250-300 liradan satışa sunuluyor.

        ‘KİMSE BALIK PAHALIDIR, DEMESİN’

        Fiyatların normal seyrettiğini belirten balıkçı Gökmen Aydın, “Palamut 100 lira, 1 kilo geliyor. Tavuktan, etten ucuz. 3 tane 200 lira var, onlar 500-600 gram. İstavrit 75, mezgit 100 lira. Daha bundan ötesi yok, balık ucuz. Geçen hafta 75 liraydı. Şu an normal fiyat. Bir kilo tavuk alsan bir kişiye yetmez ama bir tane balık alsan bir aileye yeter. Kimse balık pahalıdır demesin, alakası yok” dedi.

        ‘AFAKİ FİYATLAR YOK’

        Palamudun büyüklüğüne göre fiyatların değiştiğini söyleyen balıkçı Cem Yazıcı ise “Gördüğünüz gibi istavrit 75 lira, mezgit 100 lira, palamut 3 tane 200 lira var, tane 100 lira var. Yani palamudun büyüklüğüne göre fiyatlar da değişiyor. Şu an vatandaş mezgit, istavrit ve palamuda ağırlık veriyor. Ete, tavuğa göre çok normal, öyle afaki fiyatlar yok. 3 tane balıkla 3-4 kişilik aile rahat doyar” diye konuştu.

        ‘YENİLECEK EN İYİ GIDA BALIK’

        Balık almaya gelen müşteri Osman Kenan Aksoy, “Şimdi geldim baktım, bol bir balık var. Fiyatları da genel piyasaya göre bence çok güzel. Şu anda yenilecek en iyi gıda balık. Haftada 2-3 kere yiyoruz” ifadelerini kullandı.

        Rabia Küçük de “Genelde memnunuz. Başta biraz uygun başladı. Daha sonra yükseldi ama balıklar genelde çok taze, güzel. Yine de uygun buluyorum. Memnunuz, çok şükür. Tercihimizi balıktan yana kullanıyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        İran'da binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        İran'da binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Acı içinde acı! Anne öldü! Bebeğe çevredekiler sahip çıktı
        Acı içinde acı! Anne öldü! Bebeğe çevredekiler sahip çıktı
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Zamanda yolculuk
        Zamanda yolculuk
        Nasrallah'ı öldüren İsrail'e destek
        Nasrallah'ı öldüren İsrail'e destek
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        Kayıp olarak aranıyordu! Aracında ölü bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu! Aracında ölü bulundu
        Kasımpaşa'dan tarihi geri dönüş!
        Kasımpaşa'dan tarihi geri dönüş!
        İsrail çatışmayı bölgeye yayıyor
        İsrail çatışmayı bölgeye yayıyor
        G.Saray'a Paşa engeli!
        G.Saray'a Paşa engeli!
        Serhat Akın'a saldırıda şüpheliler yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda şüpheliler yakalandı
        "Herkes aynı değil hayatta Okan Hoca!"
        "Herkes aynı değil hayatta Okan Hoca!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        Kral'ın acısı
        Kral'ın acısı
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı
        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı
        Trabzonspor, Konyaspor maçına hazır
        Trabzonspor, Konyaspor maçına hazır
        Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi 57 bin 967 kişi...
        Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi 57 bin 967 kişi...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Rize-Artvin Havalimanı'na ilişkin...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Rize-Artvin Havalimanı'na ilişkin...
        Trabzonspor ile Konyaspor 47'nci randevuda
        Trabzonspor ile Konyaspor 47'nci randevuda
        Dedesinin izinden giderek itfaiye eri oldu
        Dedesinin izinden giderek itfaiye eri oldu