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        Trabzonspor 3 puanla tanıştı

        SÜPER Lig'in 7'nci haftasında sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 10:55 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:00
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        Trabzonspor 3 puanla tanıştı
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        SÜPER Lig’in 7’nci haftasında sahasında Konyaspor’u 3-2 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi.

        Süper Lig’de 7’nci hafta karşılaşmasında sahasında Konyaspor’u ağırlayan Trabzonspor, 3-2 galip gelerek hem 3 puanın sahibi olurken bu sezon ilk galibiyetini de elde etti. Şenol Güneş’le de ilk galibiyetini kazanan bordo-mavili takım puan tablosunda 1 galibiyet ve 5 beraberlikle 8 puanla 10’uncu sıraya yerleşti. Şenol Güneş, bu galibiyetiyle Süper Lig'de Trabzonspor'un başında 4341 gün sonra ilk iç saha galibiyetini Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek almış oldu. Bordo-mavili takım Süper Lig'de Eylül 2013'ten bu yana Konyaspor karşısında ilk kez üst üste üç galibiyet aldı.

        BANZA’NIN PERFORMANSI

        Trabzonspor’un yeni sezon transferlerinden golcü oyuncu Simon Banza ise hem attığı gollerle hem de ortaya koyduğu performansla büyük beğeni topladı. Golcü oyuncu Konyaspor'a attığı iki golle Trabzonspor'a üç puan kazandırırken, maçta en fazla şut çeken (5), hava topu kazanan (6/12), isabetli pas (6) veren isim oldu. Banza ayrıca Nisan 2024’ten bu yana ilk golünü Konyaspor’a karşı kaydetti.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel basın da bordo-mavili takımın ilk galibiyetini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

        Trabzon yerel basını manşetleri şu şekilde:

        Karadeniz: Oh be galibiyet varmış

        Taka: İşte yeni kral Banza

        Günebakış: Yeniden doğmak var ya!

        Kuzey Ekspres: Ve Güneş’i gördük

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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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