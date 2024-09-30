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        Trabzonspor'dan Ozan Tufan'ın sakatlığı hakkında açıklama

        TRABZONSPOR'unı orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın, Konyaspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan kontrollerinde sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 12:57 Güncelleme: 30.09.2024 - 13:00
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        Trabzonspor'dan Ozan Tufan'ın sakatlığı hakkında açıklama
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        TRABZONSPOR'unı orta saha oyuncusu Ozan Tufan’ın, Konyaspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan kontrollerinde sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edildi.

        Trabzonspor Kulübü, Konyaspor ile oynanan maçın 37’nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan tecrübeli oyuncusu Ozan Tufan’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Ozan Tufan’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.

         

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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