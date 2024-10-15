Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları

        Trabzonspor Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 14:54 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Günü çift idmanla tamamlayacak olan bordo-mavililer sabah salonda çalıştıktan sonra duran top çalışması yaptı.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 9’uncu haftasında sahasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını bu sabah saat 10.30’da yaptığı ilk antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından duran top çalışması gerçekleştirdi.

        Bordo-mavililer Başakşehir maçı hazırlıklarını günün ikinci antrenmanında saat 16.00’da yapacağı çalışmayla sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        "Rehin tutuluyorum"
        "Rehin tutuluyorum"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Afganistan'da canlıların fotoğraflarının yayınlanmasına yasak
        Afganistan'da canlıların fotoğraflarının yayınlanmasına yasak
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar
        "İnsanlarımız tarımı terk ediyor"
        "İnsanlarımız tarımı terk ediyor"
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor

        Benzer Haberler

        Bordo Mavi 61 Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, üç oyuncuyu renklerine bağ...
        Bordo Mavi 61 Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, üç oyuncuyu renklerine bağ...
        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzon'da itfaiye ekipleri eylülde 289 olaya müdahale etti
        Trabzon'da itfaiye ekipleri eylülde 289 olaya müdahale etti
        Şehit annesi, oğlunun hatırasını balmumu heykeli ve eşyalarıyla yaşatıyor
        Şehit annesi, oğlunun hatırasını balmumu heykeli ve eşyalarıyla yaşatıyor
        Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Demircioğlu'ndan şiddet olayla...
        Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Demircioğlu'ndan şiddet olayla...
        Özel birey Yavuz, 'zaman makinesi' gibi
        Özel birey Yavuz, 'zaman makinesi' gibi