Trabzonspor'da, Göztepe maçı hazırlıkları çift kale maç ile başladı

8’e 4 dar alan geçişli oyun ile devam eden antrenman, taktik oyun ve çift kale maç ile sona erdi.

TRABZONSPOR, Süper Lig’in 10’uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 11.00’de yapılan antrenmanda oyuncular, topla teknik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

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