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        Trabzonspor'da, Göztepe maçı hazırlıkları çift kale maç ile başladı

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:23 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:25
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        Trabzonspor'da, Göztepe maçı hazırlıkları çift kale maç ile başladı
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 10’uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 11.00’de yapılan antrenmanda oyuncular, topla teknik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

        8’e 4 dar alan geçişli oyun ile devam eden antrenman, taktik oyun ve çift kale maç ile sona erdi.

        Bordo-mavili takım, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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