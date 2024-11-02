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        Başkan Genç'ten Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor taraftarına sağduyu çağrısı

        TRABZON Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması öncesi bordo-mavili taraftarlara sağduyu çağrısında bulunarak, ''Büyük Trabzonspor taraftarımıza çağrıda bulunmak istiyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 20:42 Güncelleme: 02.11.2024 - 20:45
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        Başkan Genç'ten Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor taraftarına sağduyu çağrısı
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        TRABZON Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması öncesi bordo-mavili taraftarlara sağduyu çağrısında bulunarak, ‘’Büyük Trabzonspor taraftarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen Trabzonluya yakışır bir şekilde maçımızı izleyelim, saha olaylarına sebebiyet vermeyelim, Fenerbahçe'yi yenelim ve o mutluluğu hep beraber yaşayalım. Taraftarımızdan” dedi.

        Süper Lig’in 11’inci haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Trabzon Büyük Şehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, karşılaşma öncesi yayınladığı video mesajda bordo-mavili taraftarlara sağduyu çağrısında bulundu. Başkan Genç, “Şehrimiz için yarın önemli bir gün. Trabzonspor’umuzun önemli bir maçı var, Fenerbahçe ile oynayacağız, önemli bir rakip. İstiyoruz ki geçen yıllarda olduğu gibi yine inşallah Trabzonspor'umuz ile yarın akşam hep beraber galibiyet coşkusunu yaşayalım. Büyük Trabzonspor taraftarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen Trabzonluya yakışır bir şekilde maçımızı izleyelim, saha olaylarına sebebiyet vermeyelim, Fenerbahçe'yi yenelim ve o mutluluğu hep beraber yaşayalım. Taraftarımızdan, sonuç ne olursa olsun maçın başından bitiş düdüğüne kadar güçlü bir şekilde takımımıza destek vermelerini, tahriklere kapılmamalarını rica ediyorum. Geçmiş yıllarda olduğu gibi içinde provokasyon olsa bile bu provokatif eylemlerden etkilenmeyelim, hiçbir saha olayına, hiçbir taşkınlığa fırsat vermeyelim. Spor şehri olan Trabzon'umuzun ve hepimizin kıymetlisi Trabzonspor’umuzun imajına zarar verecek hareketlerden mutlak surette kaçınmalarını tüm Trabzonspor sevdalılarından rica ediyorum. Sağduyulu olalım ve Trabzon'a yakışanı yapalım. İnşallah galip geleceğiz. Trabzonspor’umuza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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