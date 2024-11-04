Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor zirveden koptu

        Süper Lig'in 11'inci hafta maçında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da tepkiler çığ gibi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:16 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor zirveden koptu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig’in 11’inci hafta maçında Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor’da tepkiler çığ gibi. Zirve yarışından da uzaklaşan bordo-mavililerde yüzler gülmüyor.

        Süper Lig’de 11’inci hafta maçında sahasında Fenerbahçe’ye mağlup olan Trabzonspor’da hem moraller bozuk hem de karşılaşmanın hakemine olan tepkiler dinmiyor. Geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanından aldığı mağlubiyet sonrası sahasında galip gelerek moral bulmak isteyen bordo-mavililer iki maç üst üste kaybederek zirve yarışından iyice uzaklaştı.

        Geçtiğimiz sezon Trabzon’da oynanan karşılaşmayı da kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'de 2016 yılından bu yana Trabzonspor deplasmanında ilk kez üst üste iki galibiyet almış oldu. Dün 3-2 Fenerbahçe’nin galibiyeti ile sona eren maç sonunda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 15 Süper Lig maçının 13'ünde karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 45 gole sahne oldu (Trabzonspor 23-22 Fenerbahçe).

        Öte yandan, Süper Lig’de 11’inci hafta geride kalırken, lider Galatasaray ile puan farkı 16’ya yükselen bordo-mavili takım 12 puanla 11’inci sırada yer aldı.

        Süper Lig’in 12’nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan bordo-mavili takım bu maçın hazırlıklarına bugün yapılacak antrenmanla başlayacak.

        YEREL BASIN TEPKİLİ

        Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler ise Trabzonspor’un Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyet ise karşılaşmanın hakemine yönelik eleştirileri içeren başlıklarla çıktı.

        Sonnokta: Trabzonspor’a operasyon çekildi

        Taka: Büyükekşi gitmiş cezamız bitmemiş

        Ekspres: Tükeniyoruz

        Günebakış: Kahrolduk

        Karadeniz: Hadi İho tebrik et hakemini

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        İşte ıhlamurun pek de bilinmeyen faydaları!
        İşte ıhlamurun pek de bilinmeyen faydaları!
        Sermaye artırımı planı!
        Sermaye artırımı planı!
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        Yaşlı adamı bal kabağıyla öldürdü!
        Yaşlı adamı bal kabağıyla öldürdü!
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        Bilimin çözemediği gizem!
        Bilimin çözemediği gizem!
        Avrupa'da otomobil üretimi Doğu'ya kayıyor
        Avrupa'da otomobil üretimi Doğu'ya kayıyor

        Benzer Haberler

        Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından
        Simon Banza: Kazanmak istedik ama olmadı
        Simon Banza: Kazanmak istedik ama olmadı
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından
        Fenerbahçe, Trabzon'da uzatmanın son dakikasında güldü
        Fenerbahçe, Trabzon'da uzatmanın son dakikasında güldü
        Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-3
        Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-3