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        Karadeniz derbisinde 45'inci randevu

        Trabzonspor ile Çaykur Rizespor Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın yapacakları maçla 45'inci kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 11:25 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:30
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        Karadeniz derbisinde 45'inci randevu
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        Trabzonspor ile Çaykur Rizespor Süper Lig'in 11’inci haftasında yarın yapacakları maçla 45’inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 44 maçta Trabzonspor’un 27, Çaykur Rizespor’un 8 galibiyeti bulunurken 9 maç da beraberlikle sonuçlandı.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 11’inci haftasında yarın Çaykur Rizespor’un konuğu olacak. Çaykur Didi Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan maçta hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Maç öncesi 12 puanla 11’inci sırada yer alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor’u deplasmanda mağlup ederek hem 2 hafta üst üste aldığı mağlubiyetleri telafi etmek hem de moral bulmak istiyor. 10 puanla 16’ncı sırada bulunan ev sahibi Çaykur Rizespor ise sahasında galip gelerek alt sıralardan kurtulmak istiyor.

        TRABZONSPOR ÜSTÜN

        İki takım arasındaki rekabette 44 kez karşı karşıya geldi. 1979 yılında Süper Lig’de başlayan rekabette Trabzonspor’un 27, Çaykur Rizespor’un 8 galibiyeti bulunurken 9 maçta ise eşitlik söz konusu. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor Çaykur Rizespor filelerine 89 gol atarken, kalesinde 40 gol gördü.

        Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun her iki yarısında oynanan karşılaşmalardan da Çaykur Rizespor galibiyetle ayrıldı.

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