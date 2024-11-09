Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Atatürk Köşkü'ne ziyaretçi akını

        TRABZON'daGazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konaklayıp, vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü'nü bu yılın ilk 10 ayında 297 bin 996 kişi, ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 12:09 Güncelleme: 09.11.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk Köşkü'ne ziyaretçi akını
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON'daGazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konaklayıp, vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü'nü bu yılın ilk 10 ayında 297 bin 996 kişi, ziyaret etti. Ziyaretçi akınına uğrayan köşkün kapıları, Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yıl dönümünde ziyaretçilere ücretsiz açılacak.

        Trabzon'un tarihi ve kültürel mirasını simgeleyen önemli bir yapı olan Atatürk Köşkü, kentte yaşayanların yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor. 19 ve 20'nci yüzyıl mimarisi ile inşa edilen köşk, özellikle Atatürk'ün burada bıraktığı izler dolayısıyla ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor. Ziyaretçiler, köşkün içerisindeki Atatürk'e ait eşyaları ve fotoğrafları yakından görme şansı yakalarken, köşkün mimarisi ve iç dekorasyonu da dikkat çekici özellikler taşıyor. Tarihi değeriyle Trabzon'un en önemli turistik noktalarından biri olarak ön plana çıkan Atatürk Köşkü'nü, her yıl on binlerce kişi ziyaret ediyor. Yaz aylarında rekor seviyede ziyaretçi ağırlayan Köşk, bu yılın ilk 10 ayında toplamda 297 bin 996 kişi tarafından ziyaret edildi.

        AĞUSTOS AYINDA REKOR ZİYARETÇİ

        Atatürk Köşkü, ağustos ayında rekor kırarak 81 bin 391 kişi tarafından gezildi. Köşk, temmuz ayında 63 bin 379, haziranda 34 bin 237, nisanda 14 bin 328, mayısta 29 bin 861 ocakta 10 bin 28, şubatta 8 bin 532 ve mart 9 bin 921 kişiyi ağırladı. Eylül ayında 28 bin 19 kişi, ekim ayında da 8 bin 309 ziyaretçi köşkü gezme fırsatı buldu.

        'ANILARINI YAŞATMAYA DEVAM EDİYORUZ'

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı nedeniyle 10 Kasım'da Atatürk Köşkü'nün kapılarını ziyaretçilere ücretsiz açacak. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların, bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyalarıyla dolu köşke yoğun ilgi gösterdikleri vurgulanarak, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimizi ziyaretlerinde üç kez konakladığı köşkte anılarını yaşatmaya devam ediyoruz. 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızı Atatürk’ü anmak üzere 10 Kasım’da Atatürk Köşkü'ne bekliyoruz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında, saygı ve rahmetle yad ediyoruz" denildi.

        ATATÜRK KÖŞKÜ'NDE 344 ESER SERGİLENİYOR

        Trabzon'un Soğuksu bölgesinde çam ağaçlarıyla çevrili alanda yer alan Atatürk Köşkü, banker ve tüccar olan Konstantin Kabayanidis tarafından yaptırıldı. 1890 yılında yazlık olarak kullanılmak amacıyla inşaatı başlatılan yapı, 1912 yılında tamamlandı. 15-17 Eylül 1924 tarihlerinde kente gelen Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırlayan tarihi bina, 1930'da Trabzon Özel İdaresi tarafından tescil edilerek İl Daimi Encümeni'nin 18 Mayıs 1931 tarihli ve 361 sayılı kararıyla Mustafa Kemal Atatürk'e temlik edildi. 10-12 Haziran 1937 tarihlerinde üçüncü ve son kez Trabzon'a geldiğinde 2 gece köşkte kalan Atatürk, 11 Haziran 1937 gecesi bütün mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı aldı ve mal varlığının listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için başbakana gönderdi. Köşk müzede; 19'uncu yüzyılın sonuyla 20'nci yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk'e ait tablolardan oluşan etnografik nitelikli 344 eser sergileniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Öfke sorunu var" denilen Enes için "Sakindir" ifadesi!
        "Öfke sorunu var" denilen Enes için "Sakindir" ifadesi!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Bakan Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Yenidoğan komisyonu açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Yenidoğan komisyonu açıklaması
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Takibe aldı
        Takibe aldı
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçı öncesinde sahaya giren köpeği sahiplend...
        Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçı öncesinde sahaya giren köpeği sahiplend...
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Trabzon'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla sergi açıldı
        Trabzon'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla sergi açıldı
        Trabzon'da Atatürk'ü Anma programı düzenlendi
        Trabzon'da Atatürk'ü Anma programı düzenlendi
        Trabzon'da lösemi farkındalığı kapsamında yürüyüş düzenlendi
        Trabzon'da lösemi farkındalığı kapsamında yürüyüş düzenlendi
        Fatih Sanayi Sitesi bölgesindeki trafik sorunu yeni düzenlemeyle çözüldü
        Fatih Sanayi Sitesi bölgesindeki trafik sorunu yeni düzenlemeyle çözüldü