Trabzonspor'da Genel Kurul'un ilk toplantısında çoğunluk sağlanamadı

Trabzonspor’da bugün yapılan olağan genel kurul toplantısında çoğunluk sağlanamadı. Genel Kurul Toplantısı, çoğunluk aranmaksızın 30 Kasım-1 Aralık tarihinde 2 gün boyunca gerçekleştirilecek. Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda oy kullanma hakkı bulunan 9 bin 905 üyeden gerekli çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi. Açıklamada “Kulübümüzün Olağan Genel Kurulu’nun çoğunluk aranan ilk toplantısı 21 Kasım 2024 Perşembe (bugün) saat 10.00’da “Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri- Trabzon” adresinde yapılmış, ancak oy kullanma hakkı bulunan 9905 üyemizden gerekli çoğunluğun sağlanamadığı tespit edilmiştir. Daha önce üyelerimize ilan ettiğimiz şekilde Kulübümüzün Olağan Genel Kurul toplantısı 30-Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde saat 09.00’da “Hayri Gür Spor Salonu-Trabzon” adresinde yapılacaktır" denildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.