Trabzonspor - Adana Demirspor 5-0

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, M. Emin Tuğral, Ali Alp

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 87 Ali Şahin Yılmaz), Hüseyin Türkmen (Dk. 67 Serdar Saatçı), Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Umut Güneş (Dk.82 Salih), Visca (Dk. 67 Enis Destan), Cham, Cihan Çanak, Banza (Dk. 82 Poyraz Efe Yıldırım)

ADANA DEMİRSPOR: Vedat Karakuş, Manev, Semih Güler, Tolga Kalender, Arda Kurtulan, Maestro, Tayfun Aydoğan (Dk.89 Aksel Aktaş), Yusuf Sarı (Dk.88 Ahmet Yılmaz) , Alioui (Dk. 83 Shehu), Ali Yavuz Kol (Dk. 46 Ozan Demirbağ), Yusuf Barasi (Dk. 83 Osman Kaynak)

Süper Lig’in 13'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor’u 5-0 mağlup etti.

GOLLER: Dk.3, Dk. 78 ve Dk. 85 Cham, Dk.50 ve Dk.54 Banza Trabzonspor)

41’inci dakikada ceza sahasına giren Ali Yavuz Kol’un ortasında Yusuf Sarı şık bir vuruş yaptı. Şutu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş, 3-1 mağlup oldukları Çaykur Rizespor karşılamasının ardından ilk 11’de 7 değişikliğe gitti. Malheiro, Denswil, Eren, Lundstram, Okay Yokuşlu, Enis Destan ve Ozan Tufan ilk 11’de şans bulamadı. Bu isimlerin yerine ilk 11'de Hüseyin Türkmen, Batagov, Serkan Asan, Cham, Umut Güneş, Cihan Çanak ve Arif Boşluk forma giydi.

85’inci dakikada Arif Boşluk’un yaptığı ortada ceza sahası içindeki Cham düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Cham bu golle maçta hat-trick yaptı: 5-0.

10 İSİM KADRODA YER ALMADI

Sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Nwakaeme, Savic, hasta olan Barisic ve Lundstram kadroda yer almadı. Denswil, Bardhi, Orsic ve Umut Bozok ise kadro dışı bırakıldıkları için kadroda bulunmadı. Sarı kart cezalısı olan Malheiro da kadroda yer almayan isimlerden oldu.

4 FUTBOLCU İLK KEZ İLK 11’DE BAŞLADI

Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arif Boşluk ve Batagov, Trabzonspor formasıyla ilk kez bir resmi maçta ilk 11’de görev aldı.