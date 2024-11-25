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        Muhammed Cham: Uzun süredir bu anı beklemiştim

        TRABZONSPOR'lu oyuncu Muhammed Cham, "Çok uzun süredir bu anı beklemiştim.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 23:45 Güncelleme: 25.11.2024 - 23:50
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        Muhammed Cham: Uzun süredir bu anı beklemiştim
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        TRABZONSPOR’lu oyuncu Muhammed Cham, “Çok uzun süredir bu anı beklemiştim. Taraftarımızın ve kulübümüzün benden beklentilerinin farkındayım. Ben o beklentilere karşılık verebilmek için uzun aylardır sıkıca çalışıyorum” dedi.

        Süper Lig'in 13’üncü hafta maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor’u 5-0 mağlup etti. 3 gol, 2 asistlik performansıyla galibiyette başrol oynayan Muhammed Cham, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Kendisinden beklentilerin farkında olduğunu ve bu buna cevap verebilmek için sıkı şekilde çalıştığını dile getiren Muhammed Cham, “Bugün gerçekten bizim için önemli bir galibiyetti. Bugün alacağımız galibiyet sadece galibiyet anlamında değil mental anlamda bize destek olacaktı. Böylesine bir maçta hat-trick ile takıma katkı sağlamak benim adıma çok önemliydi. Çok uzun süredir bu anı beklemiştim. Taraftarımızın ve kulübümüzün beklentilerinin farkındaydım. Ben o beklentilere karşılık verebilmek için uzun aylardır sıkıca çalışıyorum. Uzun ve zorlu bir süreç oldu. Trabzonspor’a katılmak beni çok mutlu ediyor. Burası farklı bir lig. Buraya alışabilmek için bir süreye ihtiyacınız var. Bugünle birlikte döndüm ve o adapte sürecini aştım” şeklinde konuştu.

        ‘HER ZAMAN EN İYİSİNİ VERMEYE ÇALIŞAN BİRİSİYİM’

        Kulüp adına en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Cham, "Taraflarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü aslında 7-8 aylık bir transfer sürecinden bahsediyoruz. O sürenin tamamında o sevgiyi derinlemesine onlardan hissettiğimi söyleyebilirim. Diğer yerlerde de vardı ama ben Trabzonspor’a katılmak istemiştim. Hocamıza teşekkür ediyorum. Hocamız benimle uzun süren görüşmeler yaptı. Neleri istediğini, neler yapmak gerektiğini, neleri yanlış yaptığımı ya da neleri daha iyi yapabileceğimi ifade etti. Gördüğü en yetenekli oyunculardan biri olduğumu söyledi. Özellikle son haftalarda özellikle yardımcı hocalarımızla birlikte çalışmalar yaptık. Onlarda bana inanmışlardı. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Saha içerisinde sorumluluk almaktan kaçan biri asla olmadım. Her zaman elimden geleni yapmaya, örnek olmaya çalışan bir insan oldum. Trabzonspor çok büyük bir kulüp. Bende buraya geldiğimde yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyordum. Ben zevk almak için futbol oynayan birisiyim. Her zaman en iyisini vermeye çalışan birisiyim. Saha içerisinde çok fazla konuşabilen birisi değilim ama ayaklarımla örnek olmaya çalışıyorum. Bugün her oyuncu mutlu. Bu şekilde kazanmak bizi daha da mutlu etti. Bizim adımıza kolay olmadı. Şehir ve kulübümüz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        - Muhammed Cham’ın açıklamaları

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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