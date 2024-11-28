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        Trabzonspor taktik çalıştı

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün saat 12.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:14 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:14
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        Trabzonspor taktik çalıştı
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 14’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün saat 12.00’de yaptığı antrenmanla devam etti.

        Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dar alanda jokerli rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın sabah yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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