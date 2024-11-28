Trabzonspor taktik çalıştı
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün saat 12.
TRABZONSPOR, Süper Lig’in 14’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün saat 12.00’de yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dar alanda jokerli rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın sabah yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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