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        Trabzonspor'dan TFF ve MHK'ye tepki: TFF ve MHK yok hükmündedir

        ,Trabzonspor Kulübü, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 10:50 Güncelleme: 01.12.2024 - 10:55
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        Trabzonspor'dan TFF ve MHK'ye tepki: TFF ve MHK yok hükmündedir
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        ,Trabzonspor Kulübü, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada TFF ve MHK’nın yok hükmünde olduğu ifade edildi.

        Süper Lig’in 14’üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan ve sahadan 2-1 mağlup ayrılan bordo-mavililer maç sonunda karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi. Bordo-mavili kulübün, “TFF ve MHK Yok Hükmündedir” başlığı ile yayınladığı açıklamasında, Türk futbolunun temel ilkelerinin hiçe sayıldığı ifade edildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “Bu akşam Alanya’da, Türk futbolunun onuruna bir darbe daha indirilmiştir. Adaletin tecelli etmesi gereken müsabakada alınan kararlarla yalnızca maçın değil, futbolun değerleri de ters yüz edilmiştir. Ancak bu yaşananlar bireysel hatadan ziyade, köklü bir sistem sorununun aynasıdır. Trabzonspor Kulübü olarak artık gerçekleri yüksek sesle dile getiriyoruz. Bu çarpık düzen, sadece hakemlerin yetersizliklerinden kaynaklanmamaktadır. Kararların arkasındaki yapılar, Türk futbolunun temel ilkelerini hiçe sayan TFF ve MHK’dır.

        * TFF ve MHK, Türk futbolunun adaletini sağlama görevini tamamen yitirmiştir. Bu akşam yaşananlar; liyakatsizlik, tutarsızlık ve organize çıkar düzeninin ne kadar derinleştiğini bir kez daha göstermiştir.

        * VAR teknolojisi gibi adalet için kullanılan sistemler, bugün güç odaklarının oyun alanına dönüşmüştür. Hakem Burak Pakkan ile VAR hakemi Direnç Tunusluoğlu’nun performansı, yalnızca ihmal değil, adaletin sistematik şekilde engellendiğinin kanıtıdır.

        * Bu yapıların tek başına Trabzonspor’un değil, tüm Türk futbolunun bütünlüğüne zarar verdiği açıktır.

        Artık çok net söylüyoruz: TFF ve MHK, bizim için hiçbir hüküm ifade etmemektedir. Bu kurumlar, adaleti sağlamak bir yana, Türk futboluna duyulan güveni tamamen yok etmişlerdir. Trabzonspor olarak, alın terimizin böylesine hoyratça harcanmasına asla izin vermeyeceğiz.

        Bu çağrı yalnız bugüne değil, geleceğe de yöneliktir. Adaletin olmadığı bir düzende, düzen diye dayatılan şey yalnızca kaostur. Trabzonspor, Türk futbolunda hakkaniyet ve liyakat mücadelesinin bayraktarı olmaya devam edecek, bu çürümüş yapıyla kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir.

        Tüm futbol kamuoyunu, bu adaletsizliğe karşı ortak bir irade sergilemeye ve Türk futbolunun hak ettiği şeffaf geleceği inşa etmeye çağırıyoruz. Çünkü futbol, yalnızca bir oyun değil, adaletin sahada hayat bulduğu bir meydandır.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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