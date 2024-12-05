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        Tozlu camlardan viyadüklere uzanan sanat tutkusu

        TRABZON'un Araklı ilçesinde sokakta çalışırken gördüğü tozlu araç camlarına, parmaklarıyla manzara resimleri çizen belediye temizlik görevlisi Erol Ceylan (58), yeteneğini fark eden belediye başkanı tarafından viyadüklerin renklendirilmesi işine görevlendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 09:41 Güncelleme: 05.12.2024 - 09:45
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        Tozlu camlardan viyadüklere uzanan sanat tutkusu
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        TRABZON'un Araklı ilçesinde sokakta çalışırken gördüğü tozlu araç camlarına, parmaklarıyla manzara resimleri çizen belediye temizlik görevlisi Erol Ceylan (58), yeteneğini fark eden belediye başkanı tarafından viyadüklerin renklendirilmesi işine görevlendirdi. Hayali olan ressamlığı yapma fırsatı bulan Ceylan, kısa sürede tasarımlarını fırça ve boyalarıyla viyadük ayaklarına yansıttı. Ceylan, “Süpürgeyi attım, artık fırçalarım konuşuyor" dedi.

        Araklı Belediyesi'nde 14 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Erol Ceylan, resim tutkusunu, araçların tozlu camlarına taşıdı. Görev sahasındaki sokakları süpürüp, gördüğü araçların tozlu camlarına parmaklarıyla portre ve manzara resimleri çizen Ceylan'ın yeteneği, iş yaşamını değiştirdi. Araklı Belediye Başkanı Coşkun Çebi, yeteneğini fark ettiği Ceylan’ı, temizlik kadrosundan alıp, ilçedeki viyadüklerin bölge kültürünü yansıtan temalarla renklendirilmesi işine görevlendirdi. Böylece hayali olan ressamlığı yapma fırsatı bulan Ceylan, kısa sürede tasarımlarını fırça ve boyalarıyla viyadük ve duvarlara yansıttı. Çizimleri ilgi gören Ceylan, taş ve ahşapları oyarak heykeller de yapıyor.

        'SÜPÜRGEYİ ATTIM, FIRÇALARIM KONUŞUYOR'

        Çocukluk hayalinin ressamlık olduğunu belirten Erol Ceylan, "Çocukluğumda yapmadığım hiçbir şey kalmadı. Taşı, toprağı, elmayı armudu oyardım, insan ve hayvan figürü yapardım. Ufakken okulda yaptığım resimlere öğretmenlerim hayran kalırdı. Başkanımız beni gördü. Bana verdiği bu görevle çocukluk sevincini yaşıyorum. İnsanlar görüp mutlu olduğunda ben daha da çok mutlu oluyorum. Gece uykumdan kalkıp kalem kağıdı alıyorum. Başlıyorum çizmeye. Duramıyorum. 4 aydır viyadükleri boyuyorum. 14 sene yerleri süpürdüm. Şimdi süpürgeyi attım, fırçalarım konuşuyor. Ben çok mutluyum. Hep yapmak istiyordum keşke imkanımız olsaydı da yapabilseydim "dedi.

        ‘TOZLU CAMLARDAN BURALARA GELDİM’

        Tozlu camlardan buralara geldiğini söyleyen Erol Ceylan, "Kömürle resim yapardım. Denizin altına; 3 metre derinlikte, 50 metre boyunda balina yaptım. Kumsalda çalışmalar yaptım. Benim için anlatılmaz bir şey. Bir yerde leke gibi bir şey görsem onu hemen başka bir resme dönüştürürüm. Arabaların tozlu camını gördüğümde dayanamıyordum. Işıklarda duran arabaların tozlu camlarına resimler yapardım. Tozlu camlardan buralara geldim. Yeni görevim muazzam oldu” diye konuştu.

        'BİR SANATKAR, ÇÖP KADROSUNDA ÇALIŞABİLİR Mİ DEDİM'

        Araklı Belediye Başkanı Coşkun Çebi de Erol Ceylan'ın sanat ruhu ve yeteneğinin güçlü olduğunu söyleyerek, "Deniz kenarında gezerken, kumdan timsah heykeli gördüm. Erol Ceylan onun üzerinde çalışma yapıyordu. O zamanlar bizim elemanımız olduğunu bilmiyordum. ‘Bu arkadaş kimdir?’ diye sordum. Çöp kadrosunda çalıştığını söylediler. ‘Böyle bir sanatkar çöp kadrosunda çalışabilir mi?’ dedim. Hemen Erol Ceylan’ı çağırdım. ‘Yeteneğini değerlendirmek isteriz, neler yapabiliriz?’ diye sordum. Kendisi de çok sevindi. O da yıllardır sanatını icra etmek istiyormuş. Bizler de hemen viyadük altlarını değerlendirmeye başladık. Baktım ki gerçekten bir cevher. İmkan sağladık böylece şehrimizi güzelleştirmeye başladı. Sanat ruhu güçlü bir arkadaşımız" ifadelerini kullandı.

        'ARTIK KÜREK YERİNE FIRÇASI ELİNDE'

        Çalışmaları için Ceylan'a teşekkür eden Başkan Çebi, "Resim yapmak çocukluk hayaliymiş. Akşam kurduğu hayali, sabah gerçekleştiriyor. Ben buna inanırım; insanın sevdiği işi yapması, dünyanın en mutlu olayıdır. Ona sevdiği işi yaptırmaktan dolayı çok mutluyum. Artık kürek yerine fırçası elinde. Artık çocuklar gibi şen. İyilik iyileştiriyor. Onun iyi hissetmesi bizi de iyileştiriyor” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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