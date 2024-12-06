Trabzonspor - Kasımpaşa 2-2

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Zorbay Küçük, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro (Dk. 90+2 Ozan Tufan), Serdar Saatçı, Batahov, Eren Elmalı, Mendy, Lundstram (Dk.46 Enis Destan), Visca, Cham, Draguş (Dk. 46 Nwakaeme), Banza

KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Opoku (Dk. 85 Sadık Çiftpınar), Yasin Özcan, Rodrigues (Dk. 85 Brekalo), Gökhan Gül (Dk.85 Barak), Fall, Cafu (Dk.69 Sadiku), Aytaç Kara, Ben Ouanes, Da Costa

GOLLER: Dk. 38 Cafu (P), Dk 90+2 Da Costa (Kasımpaşa) - Dk. 79 Banza (P), Dk.81 Nwakaeme (Trabzonspor) SARI KARTLAR: Cham, Serdar Saatçı (Trabzonspor) Opoku, Da Costa, Rodrigues, Ouanes (Kasımpaşa) Süper Lig’in 15'nci haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. 19’uncu dakikada topla ceza sahasına içine giren Rodrigues’in içeriye çevirdiği topa Fall yükselerek kafa vuruşu yaptı. Top üst direğin üzerinden az farklı dışarı çıktı.

22’nci dakikada topla ceza sahasına giren Banza’nın vuruşu üsten auta çıktı. 29’uncu dakikada Fall’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Aytaç Kara’nın şutu az farkla auta çıktı. 32’nci dakikada topla ceza sahası içine giren Visca’nın sert şutu direkten oyun alanına döndü. 35’inci dakikada Cham’ın pasında topla buluşan Draguş’un şutunu kaleci Gianniotis kurtardı.

37’nci dakikada ceza sahasına giren Da Costa, kaleci Uğurcan Çakır'ın kayarak müdahalesi sonrası yerde kaldı. Zorbay Küçük pozisyonu ilk olarak ceza sahası dışında değerlendirdi. VAR kontrolü ardından hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. 38’inci dakikada penaltı atışında topun başına geçen Cafu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

İlk yarı konuk ekip Kasımpaşa’nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 66’ncı dakikada Eren Elmalı’nın kullandığı serbest vuruş sonrasında Enis Destan ceza sahası için topla buluşarak vuruşunu yaptı top kalecide Gianniotis’de kaldı. 67’nci dakikada Malheiro’nun ortasında ceza sahası içindeki Enis Destan’ın kafa vuruşunu kaleci Gianniotis kurtardı.

72’nci dakikada topla buluşan ceza sahası içine girerek Banza’ya pas attı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Banza’nın şutunu kaleci Gianniotis kurtardı. 76’ncı dakika VAR kontrolüne giden hakem Zorbay Küçük, Rodrigues’in ceza sahası içi topsuz alanda Enis Destan’ı sert şekilde itmesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. 79’uncu dakikada penaltı atışında topun başına geçen Banza, fileleri havalandırdı: 1-1.

81’inci dakika da Malheiro’nun ortasında ceza sahası içinde bulunan Nwakaeme’nin kafa vuruşunda kaleci Gianniotis’in müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. 90+1’inci dakikada ceza sahası içinde Brekalo’nun pasında topla buluşan Da Costa’nın şutunda top ağlara gitti: 2-2. 90+3’üncü dakikada Ben Ounes’in ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

90+9’uncu dakikada Nwakaeme’nin ortasında ceza sahası içindeki Banza’nın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle bitti. ŞENOL GÜNEŞ’TEN 4 DEĞİŞİKLİK Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş, deplasmanda 2-1 mağlup oldukları Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Alanyaspor maçında görev alan Hüseyin Türkmen ve Arif Boşluk sakatlandıkları için kadroda yer almadı. Cihan Çanak ile Umut Güneş ise maça yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine Serdar Saatçı, Eren Elmalı, Lundstram ve Visca, ilk 11'de şans buldu.

9 İSİM KADRODA YER ALMADI Sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Savic, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan kadroda yer almadı. Denswil, Bardhi, Orsic ve Umut Bozok ise kadro dışı bırakıldıkları için kadroda yer almayan diğer isimler oldu. 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ UNUTULMADI Seremoni esnasında 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle İstiklal Marşı işaret dili ile okundu.