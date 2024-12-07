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        Bakan Uraloğlu: Bütün Karadeniz'in konuştuğu demir yolu projesini yapmaya başladık

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bütün Karadeniz'in konuştuğu; Ankara'dan Samsun'a, Samsun'dan da Sarp'a kadar gidecek olan demir yolu projesinin, Samsun-Sarp kesiminin projelerini yapmaya başladık" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 13:11 Güncelleme: 07.12.2024 - 13:15
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        Bakan Uraloğlu: Bütün Karadeniz'in konuştuğu demir yolu projesini yapmaya başladık
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        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bütün Karadeniz'in konuştuğu; Ankara'dan Samsun'a, Samsun'dan da Sarp'a kadar gidecek olan demir yolu projesinin, Samsun-Sarp kesiminin projelerini yapmaya başladık" dedi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geldiği memleketi Trabzon'da AK Parti Of 7’nci Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Of Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha fazla hizmet gerçekleştireceklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, "Başımızda bir liderimiz var. Bakın, bugün Suriye'de çok ciddi bir hareketlilik var. Nereye evrileceği ile ilgili bazı yorumlarda bulunuyor, takip etmeye çalışıyoruz. Gerçekten Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; Türkiye Cumhuriyeti orayı çok yakından takip ediyor ve nereye evrilmesi gerektiği noktasında da çok ciddi inisiyatif alıyor. Bugün, bütün dünya liderleri Suriye ile ilgili Recep Tayyip Erdoğan ne diyor, ona bakıyor. Böyle bir liderimiz var. Onun için, onun yönetiminde, onun liderliğinde, biz çok daha hizmetler edeceğiz" diye konuştu.

        'BÖLGEMİZİ DEMİRYOLU İLE TANIŞTIRACAĞIZ'

        Bakan Uraloğlu, bölgeyi demir yolu projesi ile tanıştıracaklarını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, ülkemize ne lazımsa onları yapmaya gayret ettik. Sağlıktan, şu içerisinde bulunduğumuz komplekse, ulaştırma yapılarına, adalet saraylarına kadar ne ihtiyaç varsa onları yaptık. Allah'ın izniyle yapmaya da devam edeceğiz. Bu bizim görevimiz. Sahil yolu projesi yüzde 35 seviyelerindeydi. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız göreve geldi ve çok şükür 2007 yılında bu yolu bitirdik. Şimdi Of'umuzda bir Çaykara yolumuz var. Önemli ölçüde bitirdik, inşallah yakın zamanda da tamamlayacağız. Yine bütün Karadeniz'in konuştuğu; Ankara'dan Samsun'a, Samsun'dan da Sarp'a kadar gidecek olan demir yolu projesinin, Samsun-Sarp kesiminin projelerini yapmaya başladık. Bu da bizim için kıymetli. İnşallah ilçemizi, şehrimizi ve bölgemizi demir yolu ile tanıştıracağız. Kanuni Bulvarı'nı yapıyoruz, havalimanını da genişletiyoruz. Yeni havalimanı projesini netleştirerek onun da çalışmalarına başlayacağız" dedi.

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