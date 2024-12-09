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        Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi başladı

        TRABZONSPOR Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 22:56 Güncelleme: 09.12.2024 - 23:00
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        Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi başladı
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        TRABZONSPOR Süper Lig’in 16’ncı haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 16’ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, aerobik koşunun ardından ısınma ve rondo çalışması gerçekleştirdi.

        Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

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