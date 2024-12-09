Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, aerobik koşunun ardından ısınma ve rondo çalışması gerçekleştirdi.

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