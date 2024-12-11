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        Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 17:33 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:40
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        Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 16’ncı haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 16’ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi.

        Sürat çalışması ile devam eden antrenman kondisyon ağırlıklı dar alanda oyun ile sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

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