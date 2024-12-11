Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi

Sürat çalışması ile devam eden antrenman kondisyon ağırlıklı dar alanda oyun ile sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Süper Lig’in 16’ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.