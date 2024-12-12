Güneş'ten U19 takımına ziyaret

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Şenol Güneş, U19 Takımını ziyaret etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş UEFA Gençlik Ligi 3’üncü Tur rövanş maçında FK Sarajevo’yu 6-1’lik skorla mağlup ederek adını son 32 turuna yazdıran U19 Takımını ziyaret edip, antrenmanını izledi. Dün oynanan karşılaşmayı 90 dakika boyunca takip eden Güneş, ziyareti sırasında futbolcuları ve teknik ekibi tebrik ederek, sergiledikleri başarılı performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bordo-mavili teknik adam, bir sonraki tur için de futbolculara ve teknik ekibe başarılar diledi.