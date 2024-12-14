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        Trabzon'da minibüsün dereye yuvarlanması kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

        TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, karlı yolda sürücüsünün virajı alamaması sonucu dereye yuvarlanan minibüsteki Muhsin Reşat Özkurt (60) yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 20:51 Güncelleme: 14.12.2024 - 20:55
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        Trabzon'da minibüsün dereye yuvarlanması kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
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        TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, karlı yolda sürücüsünün virajı alamaması sonucu dereye yuvarlanan minibüsteki Muhsin Reşat Özkurt (60) yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Acısu Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Y. yönetimdeki 61 S 3328 plakalı minibüs, karlı yolda yokuş indiği esnada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayıp dereye yuvarlandı. Taklalar atıp, dere yatağında duran minibüsteki Muhsin Reşat Özkurt kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Öte yandan, kaza anı da çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; yokuş inen minibüsün virajı alamayarak yoldan çıktığı, taklalar atarak dereye yuvarlandığı anlar yer aldı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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