Trabzon'da minibüsün dereye yuvarlanması kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

Öte yandan, kaza anı da çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; yokuş inen minibüsün virajı alamayarak yoldan çıktığı, taklalar atarak dereye yuvarlandığı anlar yer aldı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Acısu Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Y. yönetimdeki 61 S 3328 plakalı minibüs, karlı yolda yokuş indiği esnada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayıp dereye yuvarlandı. Taklalar atıp, dere yatağında duran minibüsteki Muhsin Reşat Özkurt kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

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