Doğu Karadeniz'de 330 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

DOĞU Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt’ta 330 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kar ve tipi nedeniyle Trabzon’da 25, Giresun’da 64, Artvin’de 159, Rize’de 38, Gümüşhane’de 35 ve Bayburt’ta 9 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin karla kapanan yollara müdahalesi sürerken, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına da ağırlık veriliyor.