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        Doğu Karadeniz'de 330 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

        DOĞU Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta 330 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 12:32 Güncelleme: 15.12.2024 - 12:35
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        Doğu Karadeniz'de 330 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
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        DOĞU Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt’ta 330 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı.

        Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kar ve tipi nedeniyle Trabzon’da 25, Giresun’da 64, Artvin’de 159, Rize’de 38, Gümüşhane’de 35 ve Bayburt’ta 9 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin karla kapanan yollara müdahalesi sürerken, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına da ağırlık veriliyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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