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        Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı İskender, MHK'nin istifa etmesi gerektiğini dile getirdi

        TRABZONSPOR Kulübü Başkan Yardımcısı Murat İskender, dün oynanan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını yöneten hakemin skandal kararlara imza attığını ifade ederek, Türk futbolunun geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 19:06 Güncelleme: 17.12.2024 - 19:10
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        Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı İskender, MHK'nin istifa etmesi gerektiğini dile getirdi
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        TRABZONSPOR Kulübü Başkan Yardımcısı Murat İskender, dün oynanan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını yöneten hakemin skandal kararlara imza attığını ifade ederek, Türk futbolunun geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini söyledi.

        İskender, Süper Lig’in 16’ncı haftasında Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmada yaşananlara atıfta bulunarak “Ülke sporu adına atabilecekleri tek bir adım kaldı. Merkez Hakem Kurulu istifa etmeli” dedi.

        İskender açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        ‘TÜRK FUTBOLU SIFIRI TÜKETTİ’

        “Dün; Galatasaray maçına çıkmadan önce emeğimizin yine gasp edileceği hissi sadece bizim değil tüm spor camiasının da beklentisiydi. Malumun ilanı gecikmedi. Türk futbolunun bir türlü kurtulamadığı kepazelikler hemen kendini gösterdi. Adalet terazisi çoktan şaşmış, gözünün önündekini görmeyen, görmek istemeyen ve 3 maymun gibi sahada dolanan hakemlerle ancak bu kadar olabilirdi. Süper Lig’in inandırıcılığı Aralık ayı itibariyle tamamen bitti. Türk futbolu artık sıfırı tüketti. Yarını dahi beklemeden hemen bugün neşter vurulmalı ve Türk futbolunun içindeki ur kesip dışarı atılmalıdır. Türk futbolu geri dönüşü olmayan bir yolda. Koca bir ülkenin futbol namusu her hafta hırsızlar tarafından lekelenmekte ve MHK’da tüm bu kepazeliklere çanak tutmaya devam etmektedir. Ülke sporu adına atabilecekleri tek bir adım kaldı. Merkez Hakem Kurulu istifa etmeli! Biraz gururları varsa ‘Bu işi elimize yüzümüze bulaştırdık’ deyip bugün istifalarını sunarlar. Tekrar ediyoruz: Yarın herkes için çok geç olacak!"

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