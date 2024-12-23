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        Trabzonspor'da 3 hafta sonra 3 puanla diriliş

        SÜPER Lig'de 3 haftadır kazanamayan Trabzonspor, sahasında Bodrum FK'yı Pedro Malheiro'nun jeneriklik golüyle mağlup ederek hem moral buldu hem de toparlanma adına rahat bir nefes aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 11:54 Güncelleme: 23.12.2024 - 12:00
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        Trabzonspor'da 3 hafta sonra 3 puanla diriliş
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        SÜPER Lig’de 3 haftadır kazanamayan Trabzonspor, sahasında Bodrum FK’yı Pedro Malheiro’nun jeneriklik golüyle mağlup ederek hem moral buldu hem de toparlanma adına rahat bir nefes aldı. Karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla kalesini gole kapayan milli eldiven Uğurcan Çakır’ın, geride kalan haftalarda maç başına kurtarış oranı da yüzde 76 oldu.

        Süper Lig’de bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan bordo mavililer sahasında Bodrum FK’yı mağlup ederek hem moral buldu hem de 3 puanın sahibi oldu. 3 haftadır kazanamayan Trabzonspor bu galibiyetle rahat bir nefes almış oldu. 17’nci haftaya 16 puanla 15’inci sırada giren Karadeniz ekibi, Bodrum FK galibiyetiyle puanını 19’a çıkarıp, 12’nci sıraya yükseldi.

        UĞURCAN GEÇİLMİYOR

        Trabzonspor’un bu sezon parlayan yıldızı kaleci Uğurcan Çakır ise maçın öne çıkan ismi oldu. Başarılı milli eldiven, Bodrum FK maçı ile birlikte bu sezon Süper Lig'de maç başına en fazla kurtarış yapan kaleci olma başarısını gösterdi. Bu sezon Süper Lig’de 16 maçın tamamında 11’de başlayan ve karşılaşmaları tamamlayan Çakır, takımın en fazla süre alan oyuncusu konumunda. Geride kalan haftalarda 68 kurtarış yapan Uğurcan Çakır’ın maç başına kurtarış oranı yüzde 76 oldu.

        MALHEİRO SİFTAH YAPTI

        Trabzonspor’a galibiyeti getiren golü kaydeden Pedro Malheiro, bordo mavili formayla süper lig maçında ilk kez golle tanıştı. Portekizli oyuncu en son Ağustos 2023'te Boavista formasıyla ilk kez ceza sahası dışından gol kaydetmişti.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın 4 hafta sonra gelen galibiyetini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

        Trabzon yerel basını manşetleri şu şekilde:

        Günebakış: Diriliş

        Ekspres: Ne oldi Volkan rengin soldi

        Sonnokta: Ellerine sağlık Uğurcan, ayağın dert görmesin Pedro

        Taka: Bir Bodrum masalı

        Karadeniz: Patroit değil, Pedro’nun füzesi

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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