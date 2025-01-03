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        Ertuğrul Doğan: Türk futbolunun temiz bir geleceğe kavuşması için öncelikle MHK'nin yapısal olarak yeniden inşası şarttır

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 13:57 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:00
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        Ertuğrul Doğan: Türk futbolunun temiz bir geleceğe kavuşması için öncelikle MHK'nin yapısal olarak yeniden inşası şarttır
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        ErtuğrulDoğan: Türk futbolunun temiz bir geleceğe kavuşması için öncelikle MHK’nin yapısal olarak yeniden inşası şarttır

        Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON,

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