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        Trabzonspor'da kan kaybı sürüyor

        TRABZONSPOR'da deplasmanda Samsunspor karşısında alınan mağlubiyet moralleri bozdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 11:51 Güncelleme: 05.01.2025 - 11:55
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        Trabzonspor'da kan kaybı sürüyor
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        TRABZONSPOR’da deplasmanda Samsunspor karşısında alınan mağlubiyet moralleri bozdu. Bordo mavililer, son 10 yılda ilk yarılar itibariyle hiç deplasman galibiyeti alamadığı ilk yarıyı yaşamış oldu. Kan kaybı süren Karadeniz ekibi, yeni sezon ilk yarı itibariyle üst üste maç kazanma başarısı da gösteremedi.

        Süper Lig’de 2024-25 sezonunda geride kalan 18 hafta itibariyle ilk yarının son deplasman maçı olan Samsunspor karşısında mağlup olan Trabzonspor, bu sezon deplasman galibiyeti alamadığı ve üst üste iki maç kazanma başarısını da gösteremediği sezonu yaşanmış oldu. Karşılaşmada geriye düştüğü Samsunspor karşısında beraberliği sağlamasına karşın mağlup olmaktan kurtulamayan bordo mavililer, taraftarlarına yine hayal kırıklığı yaşattı. Süper Lig’de 18’inci hafta geride kalırken 19 puanı bulunan bordo-mavililer (4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet) en düşük puan topladığı sezonlarından birini yaşadı. Süper Lig’de ilk yarının son haftasına girilirken maç fazlasıyla 14’üncü sırada yer alan Karadeniz ekibinin, sadece 4 galibiyeti bulunuyor.

        Kara bulutları bir türlü dağıtamayan bordo mavililer, son 10 yılda ilk yarılar itibariyle hiç deplasman galibiyeti alamadığı ilk yarıyı yaşamış oldu. Kan kaybı süren Karadeniz ekibi, yeni sezon ilk yarı itibariyle üst üste maç kazanma başarısı da gösteremedi.

        YEREL GAZETE MANŞETLERİ

        Trabzonspor’un Samsunspor karşısında aldığı mağlubiyet kentte yayın yapan yerel gazetelerde farklı başlıklarla manşetlere taşındı.

        Trabzon’da yayın yapan yerel gazete başlıkları şu şekilde:

        Sonnokta: Yeter artık bıktırdınız

        Günebakış: Hasta ettiniz bizi

        Taka: Fırtına esmez oldu

        Karadeniz: 19 Mayıs Stadı’nda Samsun güldü

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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