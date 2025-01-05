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        Trabzonspor'da Alanyaspor mesaisi başladı

        TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 18:21 Güncelleme: 05.01.2025 - 18:25
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        Trabzonspor'da Alanyaspor mesaisi başladı
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        TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Süper Lig’in 18’inci haftasında Samsunspor ile oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından sürat çalışması yaptı. Dar alanda oyunla devam eden antrenman, anaerobik çalışma ile sona erdi.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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