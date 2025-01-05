Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih yazmak için önümüzde bulunmaz bir fırsat var (2)

ERDOĞAN:TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN YOLUN SONU GÖRÜLÜYOR’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’deki il kongresinin ardından, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret edip, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’ten hizmetleri hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti Trabzon 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Hayri Gür Spor Salonu’nda düzenlenen kongrede açıklamalarda bulunan Erdoğan, hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un ‘İçim Yanar’ şarkısı eşliğinde sahneye çıktı. Salonda ‘Bir bayrak, bir vatan bir de Erdoğan’, ‘Dünya siyasetine format atan lider’, ‘Dünya 5’ten büyüktür’, ‘Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır’, ‘Beşik sallayan eller Trabzon’u da sallar’ şeklinde yazılı pankartlar asıldı.

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZE EL BİRLİĞİ, GÖNÜL BİRLİĞİ İÇİNDE MUTLAKA ULAŞACAĞIZ’ Terörle mücadeleye ilişkin mesajlar veren Erdoğan, “Değerli Trabzonlular, çatışmanın şiddetin istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı terörsüz Türkiye hedefimize el birliği, gönül birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Bunun için çok kapsamlı çok boyutlu her adımı incelikle düşünülmüş bir politika yürütüyoruz. Bir süredir kararlılıkla uyguladığımız, terörü kaynağında yok etme stratejisinde önemli başarılar elde ettik. Suriye'nin kuzeyine düzenlediğimiz operasyonlar neticesinde, PKK'nın bu ülkedeki uzantısını sınır hattımızdan uzaklaştırdık. Bölgesel planların aparatı olarak son günlerde tekrar devreye alınmak istenen DEAŞ terör örgütünü, kelimenin tam manasıyla bozguna uğrattık” dedi.

‘NEREDE BİR ÇIBAN VARSA, ANINDA BAŞINI KOPARIYORUZ’ Irak kuzeyinde bölücü terör örgütüne yönelik harekatların sürdüğünü belirten Erdoğan, “Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekatımızda orada da bölücü terör örgütünü sürekli sıkıştırıyor, kıpırdayamaz hale getiriyoruz. Teröristlere yönelik nokta operasyonlarımız ve hava harekatlarımız zaten fasılasız devam ediyor. Nerede bir çıban varsa, anında başını koparıyoruz. Sadece 2024 yılında sözde üst düzey 40 teröristi etkisiz hale getirdik. Ülkemiz içinde de terörle mücadelede çok iyi bir noktadayız. İçeride emniyet, jandarma ve istihbarat birimlerimiz koordinasyon içinde çalışarak örgütün şehir uzantılarına nefes aldırmıyor” diye konuştu.

‘TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN YOLUN SONU GÖRÜLÜYOR’ “Gelinen son noktada terör örgütü için yolun sonu görülüyor” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Suriye'de 8 Aralık'ta gerçekleşen halk devrimiyle birlikte bölücü örgütün umutları burada da duvara tosladı. Suriye'de yeni yönetim, ülkenin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunması hususunda son derece kararlı bir yapı sergiliyor. Gazze'de 50 bin kardeşimizi şehit eden Siyonistler, bunlar haricinde bölücü terör örgütünün destekçisi, hamisi, efendisi neredeyse kalmadı. Yani gelinen aşamada terör örgütü için yolun sonu görülüyor. Silahları teslim etmek, terörü terk etmek ve örgütü lav etmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor. Diğer yol, son asrın en kudretli dönemini yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kadife eldivene sarılı demir yumruluğuyla yüzleşmek olacaktır.”

‘KANTONCULUK OYNAMANIN DEVRİ ARTIK TAMAMEN SONA ERMİŞTİR’ Bölgenin geleceğini terörle karartmaya çalışanlara izin vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, “Türkiye düşmanlarının aklıyla iş yapanlar, eninde sonunda coğrafyanın değişmez gerçekleriyle karşılaşacaklardır. Bir kere şunu herkes bilsin; Silahın, şiddetin, terörün, sırtını emperyalistlere yaslayarak kantonculuk oynamanın devri artık tamamen sona ermiştir. Bölgemizin geleceğini terörle karartmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Bin yıldır aynı coğrafyayı paylaştığımız yan yana yaşadığımız kardeşlerimizle aramıza yeni duvarlar örülmesine müsaade etmeyeceğiz. Türk, Kürt, Arap, bizler bu coğrafyanın kadim sahibiyiz. Asırlardır bir aradayız, beraberiz. Ortak bir maziyi paylaşıyoruz. İnşallah mazimiz gibi istikbalimiz de müşterektir. Bunun için böl parçala yönet taktiğiyle kardeşleri birbirine düşman eden ve kaynaklarını sömüren emperyalistlerin oyunlarına gelmeyeceğiz” diye konuştu.

‘EZELDEN EBEDE KADAR HEPİMİZ KARDEŞİZ’ Terörle ilgili mesajlarını sürdüren Erdoğan, “Sınırlarımız içindeki 85 milyon olarak her birimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit vatandaşlarıyız. Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış 783 bin kilometrekare vatan toprağı üzerinde biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar hepimiz kardeşiz. Bizim aramıza hiç kimse giremeyecek. Hiç kimse bizim bu kadim birlikteliğimizi bozamayacak. Bu kardeşliği dinamitlemeye kimsenin gücü yetmez yetmeyecektir. Türkiye Yüzyılı’nın önündeki son engellerden biri olan terör belasını da ortadan kaldırarak inşallah hedefe daha seri bir şekilde ulaşacağız. Cumhur İttifakı’nın bu konudaki kararlılığı tamdır. İradesi ve mutabakatı en üst seviyededir. Milletimizin de desteği ile ‘terörsüz Türkiye’ diyerek tarif ettiğimiz menzili maksudumuza varacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.

‘SAYIN ÖZEL HENÜZ AKLA MANTIĞA UYGUN BİR CEVAP VEREMEDİ’ CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sorular yönelttiğini hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi: “Dün biliyorsunuz Samsun ve Ordu’daydık. Orada CHP Genel Başkanı Sayın Özel’e bazı sorular sordum. Marmara ve İç Anadolu bölgelerimiz ile Karadeniz’i birbirine bağlayacak olan hızlı demiryolu hattına CHP olarak niçin karşı çıktıklarını, bu projeden niçin rahatsız olduklarını açıklamasını istedim. CHP’nin hizmet ve yatırım düşmanlığının arkasında hangi sebeplerinin yattığını Sayın Özel’in açığa kavuşturması gerektiğini ifade ettik. Hazır elinde hesap makinesiyle kuyumcu kuyumcu dolaşırken CHP’li belediyelerin sosyal güvenlik kurumuna borçlarının kaç çeyrek altın tuttuğunun hesabını yapmasını tavsiye ettim. Hatta bu konuda hesap uzmanı olan Bay Kemal’den yardım almasının bizim açımızdan mahzuru olmadığını vurguladım. Sayın Özel henüz bu konuda akla mantığa uygun bir cevap veremedi. CHP’li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan birikmiş borçlarını çeyrek altın cinsinden hesaplamak anlaşılan Sayın Özel’in bayağı vaktini alıyor. Fakat şurası CHP siyasetini anlamak bakımından çok ilginç, CHP’nin genel başkanı Ankara’da hızlı trene karşı çıkıyor. Ama Kars’a gittiğinde millet neyi duymak istiyorsa, otobüsün üstünde onu söylüyor. Yönettikleri belediyelerde sudan otoparka kadar her şeye yüzde bin ile yüzde 2 bin 500 arasında zam yapıyorlar. Ancak bakıyorsunuz Kars’ta doğalgaza indirim yapmaktan bahsediyor. Buradan Sayın Özel’e soruyorum; madem milletin indirimli doğalgaz kullanmasını istiyordunuz peki EPDK’nın indirim kararını iptal ettirmek için niçin mahkemeye taşıdınız?”

‘EVİNDE KULLANDIĞI DOĞALGAZA VERDİĞİMİZ DESTEKLERDEN HABERİ YOK’ CHP lideri Özel’e yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan şöyle devam etti: “Kars’a, Ardahan’a, Iğdır’a verdiğin sözleri İstanbul’da yerine getirmekten seni alıkoyan nedir? Öyle ya indirebiliyorsan çağır Büyükşehir Belediye Başkanını talimat ver doğalgaz fiyatını anında düşürsün. Madem bu işler emredince oluyor, belediye şirketleri dağıtım bedellerinin yarısını vatandaştan almasın. Değerli kardeşlerim orta oyunu burada da bitmiyor. Meselenin daha vahim tarafı, Sayın Özel’in doğalgaz destekleri ile ilgili hiçbir malumatının olmamasıdır. Evinde kullandığı doğalgaza verdiğimiz desteklerden haberi bile yok. Sadece Karadeniz’deki keşfimizin sevincini milletimizle paylaşmak için sağladığımız desteğin tutarı 87 milyar liradır. Geçen yıl vatandaşımızın her 100 liralık doğalgaz faturasının 65 lirasını devlet olarak biz üstlendik. Bununla da kalmadık 100 liralık elektrik faturasının 60 lirasını kamu olarak yine biz üstlendik. Enerji desteği olarak 2025 yılında bütçede 472 milyar lira kaynak ayarladık. Yani enerji başlığında vatandaşlarımıza çok güçlü destekler veriyoruz. Sayın Özel, onu bunu bıraksın da ‘ucuzlatacağız’ dedikleri suya niye 5 yılda yüzde binden fazla zam yaptıklarını bir zahmet açıklasın”

‘NE OLDU DA 5 SENEDE SUYUN FİYATINA ON KAT ZAM YAPTINIZ?’ Erdoğan, “Bugün CHP’li belediyelerin olduğu birçok şehirde vatandaşlarımız su faturalarının, elektrik ve doğalgaz faturalarını geçtiğinden dert yanıyor. ‘Allah’ın suyundan para alınır mı’ diyen siz değil miydiniz Bay Özel? Ne oldu da 5 senede suyun fiyatına on kat zam yaptınız? Dahası doğru düzgün sunamadığınız en temel hizmetler için vatandaşın ümüğünü sıkmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Sayın Özel’e şunu da söylemek isterim, gaz maz yok dediğiniz yok Sakarya gaz sahasında günlük üretimimiz 7 milyon metreküpü aştı. Diğer sahalarımızla birlikte toplam yurt içi üretimimizi günlük 8 milyon metreküpe yükselttik. Her seçim öncesi ‘petrol buluyorlar’ dediğiniz Gabar’da da günlük üretimde 70 bin varilin üzerine çıktı Bay Özel. Hedefimiz 100 bin varil; inşallah yakında bu rakama da ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

HEDEF ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE Hedeflerinin enerjide tam bağımsız Türkiye olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Tüm bu destekleri verirken diğer taraftan da sismik arama ve sondaj faaliyetlerimize devam ediyoruz. Halen dört derin deniz sondaj gemisi, iki sismik araştırma gemisi ve destek gemilerinden oluşan dünyanın en modern filolarından birine sahibiz. Oruç Reis gemimiz Somalı denizlerindeki üç sahada çalışmalarına başladı. İnşallah bu çalışmalardan da müjdeli haberler alacağımıza inanıyoruz. Enerjide tam bağımsız Türkiye. Bu hedefe ulaşıncaya kadar gece gündüz demeden çalışacağız” dedi.

‘CHP İÇİNDE İKTİDAR KAVGASI HİÇ EKSİK OLMUYOR’ CHP içinde iktidar kavgası olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: “Aslında Sayın Özel’e ve CHP’ye bugün yüklenmek istemiyorum. Siz de takip ediyorsunuz. CHP’nin eski ve yeni kadroları arasındaki güç mücadelesi onları zaten yeteri kadar hırpalıyor. Parti içinde iktidar kavgası, Bizans’ı çırak çıkartacak ayak oyunları hiç ama hiç eksik olmuyor. CHP’nin derdi Sayın Özel’e yeter de artar bile. Bay Kemal’in dem vuramadığı siyasi ihtirasları kendi başına ayrı bir tez konusu olur. Karşımıza çıktığı tüm seçimleri kaybetti son olarak biraz şaibeli de olsa kurultayı da kaybetti ama siyasetten emekli olmayı bir türlü içine sindiremedi. Partisi tarafından artık istenmediğini bir türlü kabullenemedi. Kendini hatırlatmak için sürekli fırsat kolluyor. Bunun için de çok çirkin bir dille devamlı bize sataşıyor. Nereden tutsan elinde kalan siyasetten tekaüt haline gelmiş bir rakiple karşı karşıyayız. Ne iç politikaya, ne dış politikaya ne de enerji gibi stratejik konulara dair dikkate alınacak hiçbir fikirleri yok. Muhalefetin bu kötürüm hali bizim yükümüzü daha da ağırlaştırıyor. Biz de bu anlayışla diğer 80 ilimizLe birlikte Trabzon için de koşturuyoruz.”