Doğu Karadeniz Demiryolu Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Uraloğlu'na teşekkür mesajı

DOĞU Karadeniz Demiryolu Platformu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na Samsun-Sarp Hızlı Tren Projesi’ne olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Doğu Karadeniz Demiryolu Platformu, yayınladıkları bir ilan metni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bakanlara ve bölge milletvekillerine teşekkür etti. İlan metninde, “Doğu Karadeniz’in 100 yıllık özlemi olan demiryoluna kavuşturulması konusunda bugüne kadar desteklerini esirgemeyen, hafta sonu bölgemize yaptığı ziyarette Samsun-Ordu-Giresun-Trabzon-Rize-Artvin-Sarp Hızlı Tren Projesine bir kez daha özel bir vurgu yapan, birçok alanda olduğu gibi ulaştırma alanında da Türkiye’yi mega projelerle buluşturan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, projeye katkıları nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na, bakanlarımıza ve bölge milletvekillerimize şükranlarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi.

SAMSUN-SARP HIZLI TREN PROJESİ

Proje ile Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin şehirleri birbirine hızlı tren hattıyla bağlanacak. Böylece, Ankara ile Karadeniz Bölgesi ve Karadeniz'e sınır olan Gürcistan arasında hızlı ve kesintisiz demiryolu ulaşımı da sağlanacak. Bölgedeki birçok şehir, ilk kez demiryolu ile tanışacak. Proje, Doğu Karadeniz’i Türkiye'nin önemli ulaşım merkezlerinden biri haline getirecek. Hızlı tren hattı, bölge halkının yaşamını kolaylaştıracak, ekonomiye yeni bir soluk getirecek ve yeni istihdam alanları yaratacak. Ulaşımda çağ açarak bölgenin gelişmesine ivme kazandıracak olan bu proje ile Karadeniz Bölgesi'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyen turistler için yeni bir cazibe merkezi olmasını sağlayacak. Aynı zamanda, iş gücü alanında yaratacağı yeni fırsatlarla bölge ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacak.