Trabzonspor - Antalyaspor: 5-0

Trabzonspor’un Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçta Pedro Malheiro 3 gol atarak yıldızlaşırken, Edin Visca da 3 asistle oynadı.

Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş 3-0 kazanılan Alanyaspor maçının ardından kadroda 2 değişiklik yaptı. Alanyaspor maçında görev Ozan Tufan ve Arif Boşluk maça yedek kulübesinde başladı. Onların yerine ilk 11’de Nwakaeme ve Eren Elmalı yer aldı.

52’nci dakikada Visca’nın ceza sahası içine yaptığı ortada Malheiro kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve fark 2’ye çıktı. 2-0.

21’inci dakikada Trabzonspor, orta sahada baskısı sonrası Visca ile topu kazandı. Hızlıca çıkan Visca’nın ceza sahasına kadar sürükleyip, derinlemesine gönderdiği pasında topla buluşan Banza’nın kaleye gönderdiği top, ağlarla buluştu: 1- 0.

16’ncı dakikada Simon Banza’nın presi sonrası kaleci Kenan Pirici topu istediği gibi uzaklaştırmadı, top Cham’ın önünde kaldı. Cham’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

SÜPER Lig’in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 5-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmada Trabzonspor’un sağ bek oyuncusu Pedro Malheiro hat-trick yaptı.

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