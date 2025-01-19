Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor ile Sivasspor 38'inci randevuda

        TRABZONSPOR ile Sivasspor Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın 38'inci kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 10:28 Güncelleme: 19.01.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor ile Sivasspor 38'inci randevuda
        ABONE OL

        TRABZONSPOR ile Sivasspor Süper Lig’in 20’nci haftasında yarın 38’inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 37 maçta Trabzonspor’un 16, Sivasspor’un ise 10 galibiyeti bulunurken, 11 maç da beraberlikle sonuçlandı.

        Trabzonspor ile Sivasspor Süper Lig’de 2024/25 sezonunun 20’nci haftasında yarın 38’inci kez karşı karşıya gelecek. Papara Park Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak maçta hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Ligin ilk yarısında beklentilerin altında bir performans sergileyen bordo-mavililer ikinci yarıya 22 puanla 10’uncu sırada girdi. Antalyaspor galibiyetiyle moral bulan Karadeniz ekibi sahasında Sivasspor’u mağlup ederek çıkış yakalamak istiyor. İkinci yarıya 20 puanla 14’üncü sırada giren konuk ekip Sivasspor ise Trabzon’dan puan ya da puanlarla dönerek alt sıralardan kurtulmak istiyor.

        TRABZONSPOR ÜSTÜN

        İki takım arasındaki rekabet 2’nci ligde 1967 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 37’si Süper Lig, 2’si 2’nci Lig, 4’ü Türkiye Kupası ve 1’i Süper Kupa olmak üzere 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 20, Sivasspor’un 13 galibiyeti bulunurken, 11 maç da berabere sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor rakip filelere 72 gol atarken, Sivasspor’un 52 golü bulunuyor. Öte yandan iki takımın en son 2024-25 sezonunun ilk yarısında Sivas’ta oynadıkları maç 0-0 berabere sonuçlanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözler Gazze'de: Ateşkes ne zaman başlayacak?
        Gözler Gazze'de: Ateşkes ne zaman başlayacak?
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Trump yemin töreni için Washington'da
        Trump yemin töreni için Washington'da
        İstanbul'da facia kıl payı! Kamyon damperi balkona girdi!
        İstanbul'da facia kıl payı! Kamyon damperi balkona girdi!
        Şiddetli sağanak ve çığ tehlikesi! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Şiddetli sağanak ve çığ tehlikesi! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Gazze'de ateşkesin devamı sağlanacak"
        "Gazze'de ateşkesin devamı sağlanacak"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        Akaryakıt istasyonunda husumetlilerini kaçırdılar
        Akaryakıt istasyonunda husumetlilerini kaçırdılar
        Yarıyıl tatili için çılgın etkinlik listesi
        Yarıyıl tatili için çılgın etkinlik listesi
        Balat’taki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı
        Balat’taki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı
        Bebeğine süt götürürken öldü!
        Bebeğine süt götürürken öldü!
        Ali Palabıyık'tan kırmızı kart yorumu!
        Ali Palabıyık'tan kırmızı kart yorumu!
        Avcı iken av oluyordu!
        Avcı iken av oluyordu!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek
        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek
        Trabzonspor kalecisi Onuralp Çevikkan ameliyat edildi
        Trabzonspor kalecisi Onuralp Çevikkan ameliyat edildi
        Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan ameliyat oldu
        Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan ameliyat oldu
        Gürcistan heyeti sağlık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi
        Gürcistan heyeti sağlık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi
        Trabzonspor'da Sivasspor mesaisi sürüyor
        Trabzonspor'da Sivasspor mesaisi sürüyor
        Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti