Trabzon'da heyelan kamerada

Bu arada heyelan, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, taşların yuvarlandığı, toprak kütlesinin yola doğru kaydığı yer aldı.

Arsin ilçesine bağlı Çardaklı Mahallesi’nde kuvvetli sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütleleri dere kenarına kadar sürüklenerek mahalle yolunu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.

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