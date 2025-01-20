Trabzonspor- Sivasspor: 4-0

Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş, 5-0 kazanılan Antalyaspor maçının ardından kadroda tek değişiklik yaptı. Antalyaspor maçında görev alan Cham, Sivasspor maçına yedek kulübesinde başladı. Cham’ın yerine Ozan Tufan ilk 11’de şans buldu.

Süper Lig’in 20'nci haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Sivasspor’u 4-0 mağlup etti.

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