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        Trabzonspor- Sivasspor: 4-0

        STAT: Papara Park HAKEMLER: Zorbay Küçük, Çağlar Uyarcan, Hakan YemişkenTRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Batagov, Eren Elmalı(Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 22:10 Güncelleme: 20.01.2025 - 22:10
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        Trabzonspor- Sivasspor: 4-0
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        STAT: Papara Park

        HAKEMLER: Zorbay Küçük, Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

        TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Batagov, Eren Elmalı(Dk. 75 Barisic), Umut Güneş(Dk. 67 Savic), Lundstram, Visca, Ozan Tufan(Dk. 75 Cihan Çanak), Nwakaeme(Dk. 88 Poyraz Efe Yıldırım), Banza (Dk. 67 Enis Destan)

        SİVASSPOR: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy(Dk. 89 Ozan Aksoy), Charisis, Koita(Dk. 67 Meing) , Pritchard(Dk. 46 Tolga Ciğerci) , Rodrigues(Dk. 67 Emrah Başsan), Manaj

        GOLLER: Batagov, Banza, Ozan Tufan, Lundstram (Trabzonspor)

        Süper Lig’in 20'nci haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Sivasspor’u 4-0 mağlup etti.

        6’ıncı dakikada Visca’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında bulunan Ozan Tufan topu kafa vuruşuyla geriye çıkardı. Topu takip eden Batagov’un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0.

        13’üncü dakikada Mendy’in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Banza kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0.

        21’inci dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Manaj’ın şutu az farkla dışarı çıktı.

        25’inci dakikada Manaj’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır topu kurtardı.

        31’inci dakikada Visca’nın pasında topla buluşan Ozan Tufan’ın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 3-0.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor’un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

        46’ncı dakikada rakip ceza sahası içinde bulunan Visca, Tolga Ciğerci’nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

        48’inci dakikada Banza'nın penaltı vuruşunda kaleci Nikolic topu kurtardı.

        61’inci dakikada Malheiro’nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Visca’nın topu direğe çarparak auta çıktı.

        65’inci dakikada topla ceza sahası içine giren Koita’nın şutunu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı. Top kornere çıktı.

        86’ncı dakikada Nwakaeme’nin ceza sahasına taşıdığı topta ceza sahası yayında bulunan Lundstram’a pas attı. Lundstram’ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 4-0.

        Karşılaşma Trabzonspor’un 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

        GÜNEŞ’TEN TEK DEĞİŞİKLİK

        Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş, 5-0 kazanılan Antalyaspor maçının ardından kadroda tek değişiklik yaptı. Antalyaspor maçında görev alan Cham, Sivasspor maçına yedek kulübesinde başladı. Cham’ın yerine Ozan Tufan ilk 11’de şans buldu.

        VİSCA TARİHE GEÇTİ

        Trabzonspor'un 4-0'lık galibiyetinde etkin rol oynayan Edin Visca, performansıyla tarihe geçti. Tecrübeli futbolcu yaptığı asistle kariyerindeki 100'üncü asistine ulaşarak '100’ler Kulübü'ne adını yazdırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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