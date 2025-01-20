Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Lundstram, Batahov, Eren Elmalı, Mendy, Umut Güneş, Ozan Tufan, Nwakaeme, Visca, Banza
Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko Sundberg, Uğur Çifçi, Moutoussamy, Charisis, Pritchard, Rodrigues, Manaj, Koita
Goller: Dk. 6 Batahov, Dk. 13 Banza, Dk. 31 Ozan Tufan (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Radakovic, Dk. 29 Koita (Net Global Sivasspor)
TRABZON
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