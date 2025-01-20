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        Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazandı

        Trendyol Süper Lig'de Net Global Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor, bu sezon ilk kez ligde art arda 2 maçından galibiyetle ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 22:29 Güncelleme: 20.01.2025 - 22:29
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        Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazandı
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        Trendyol Süper Lig'de Net Global Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor, bu sezon ilk kez ligde art arda 2 maçından galibiyetle ayrıldı.

        Geçen hafta sahasında Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden bordo-mavililer, Net Global Sivasspor karşısında da 4-0 gibi farklı sonuçla ayrılarak 2 maçtan 6 puan çıkardı.

        Geçen sezon ligin son 3 haftasını galibiyetle kapatan Karadeniz ekibi, 26 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 238 gün sonra art arda 2 maçını kazandı.

        Ligde puanını 25'e yükselten Trabzonspor, 9. sıraya çıkarak üst basamaklara bir adım daha yaklaştı.

        Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.

        - Banza, 13. gole ulaştı

        Sivasspor maçında fileleri bir kez havalandıran ve 13 gole ulaşan Simon Banza, 13 golü bulunan RAMS Başakşehirli Piatek ile beraber zirveye yerleşti.

        Bordo-mavili futbolcu, karşılaşmanın 48. dakikasında ise penaltı pozisyonunu değerlendiremedi.

        Bu penaltı öncesinde taraftarlar Uğurcan Çakır'ın atışı kullanmasını istedi. Ancak Sivassporlu oyuncular buna tepki gösterirken, teknik direktör Şenol Güneş de atışı Banza'nın yapması uyarısında bulundu.

        Trabzonspor'da Edin Visca ise bordo-mavili forma altında 100. resmi maçına çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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