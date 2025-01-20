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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 21:59 Güncelleme: 20.01.2025 - 21:59
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Lundstram, Batahov, Eren Elmalı (Dk. 75 Barisic), Mendy, Umut Güneş (Dk. 67 Savic), Ozan Tufan (Dk. 75 Cihan Çanak), Nwakaeme (Dk. 87 Poyraz Efe Yıldırım), Visca, Banza (Dk. 67 Enis Destan)

        Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko Sundberg, Uğur Çifçi, Moutoussamy (Dk. 89 Oğuzhan Aksoy), Charisis, Pritchard (Dk. 46 Tolga Ciğerci), Rodrigues (Dk. 67 Emrah Başsan), Manaj, Koita (Dk. 67 Menig)

        Goller: Dk. 6 Batahov, Dk. 13 Banza, Dk. 31 Ozan Tufan, Dk. 86 Lundstram (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 5 Radakovic, Dk. 29 Koita (Net Global Sivasspor)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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