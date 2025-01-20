Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da hamsinin kilogramı 150 ile 200 lira arasında satışa sunuluyor

        Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 150 ile 200 lira arasında satılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 16:42 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da hamsinin kilogramı 150 ile 200 lira arasında satışa sunuluyor
        ABONE OL

        Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 150 ile 200 lira arasında satılıyor.

        Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki tezgahlarda, başta hamsi olmak üzere mezgit, zargan, sarı kanat, istavrit, somon, palamut, levrek, çipura ve alabalık satışa sunuluyor.

        Tezgahlarda istavritin ve mezgitin kilogramı 100 ila 150, somonun ve barbun 250, çinekop 350, levrek 300, alabalığın 175-200, hamsinin 150-200 liradan, palamudun tanesi ise 175 liradan tüketiciyle buluştu.

        Balıkçı Gökmen Aydın, AA muhabirine, haftanın ilk günü tezgahlarda birçok çeşidin bulunduğunu söyledi.

        Balık fiyatlarının oldukça uygun olduğunu söyleyen Aydın, "İnşallah bundan sonra da fiyatlar böyle gider de vatandaşımız bol yer. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların ilgisi artıyor." dedi.

        Hamsi satın alan Elif Bektaşoğlu da hamsiyi bu sene bol yediklerini ifade ederek, kış aylarında yenebilecek en vitaminli yiyeceğin hamsi olduğunu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        Sektörel rotasyon yapılacak
        Sektörel rotasyon yapılacak
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        7 yaşındaki oğlunu vurdu! Kendisini eve kilitledi! Operasyonla yakalandı!
        7 yaşındaki oğlunu vurdu! Kendisini eve kilitledi! Operasyonla yakalandı!
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Ankara'nın ikinci Trump döneminden beklentisi ne?
        Ankara'nın ikinci Trump döneminden beklentisi ne?
        Youssef En-Nesyri ritmini buldu!
        Youssef En-Nesyri ritmini buldu!
        Kış ortasında kuraklık! Batıda yağışlar kesildi
        Kış ortasında kuraklık! Batıda yağışlar kesildi
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        6 ay yemek yemiyorlar! Patates böcekleri obeziteye çare olabilir
        6 ay yemek yemiyorlar! Patates böcekleri obeziteye çare olabilir
        Renklerin gizemli tarihi!
        Renklerin gizemli tarihi!
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bitcoin'de Trump rekoru

        Benzer Haberler

        Trabzon'a 2024'te gelen 34 bin 123 turist sağlık hizmetinden yararlandı
        Trabzon'a 2024'te gelen 34 bin 123 turist sağlık hizmetinden yararlandı
        Trabzon'da İdmanocağı Spor Kulübünün 104. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
        Trabzon'da İdmanocağı Spor Kulübünün 104. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
        Doğu Karadeniz'de kar ve soğuk hava etkili oluyor
        Doğu Karadeniz'de kar ve soğuk hava etkili oluyor
        Trabzonspor, Sivasspor maçına hazır
        Trabzonspor, Sivasspor maçına hazır
        AK Parti'li Keşir, partisinin Trabzon Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde...
        AK Parti'li Keşir, partisinin Trabzon Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde...
        Trabzon'da heyelan kamerada
        Trabzon'da heyelan kamerada