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        Emekli öğretmen yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

        TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde emekli öğretmen Osman Zeki Cora (78), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 14:01 Güncelleme: 31.01.2025 - 14:05
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        Emekli öğretmen yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü
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        TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde emekli öğretmen Osman Zeki Cora (78), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Alcık Mahallesi’nde emekli müzik öğretmeni Osman Zeki Cora'nın tek başına kaldığı tek katlı evde, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanı fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Cora'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cora'nın cenazesi, savcılık incelemeleri sonrası otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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